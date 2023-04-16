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Kripto Para Yasası Mecliste! Çarşamba Günü Oturum Düzenlenecek!

Dolaylı yoldan tüm dünya kripto paralarla alakalı benzer standartlara uyacak. Bu yüzden son tasarı oldukça önemli.
10:05
16 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ölçekte kripto para regülasyonları ABD ve AB’nin atacağı adımlarla şekillenecek. Oluşturulacak standartlar bu yüzden son derece önemli. Peki kripto paralarla alakalı yasal düzenlemelerde güncel durum ne? Kısa süre önce bu konuda önemli bir gelişme yaşandı ve yakında daha fazla detay ortaya çıkacak.

Kripto Para Yasası

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, USDC ve Tether gibi stablecoinlerin yasal bir çerçeveye kavuşması için harekete geçiyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, komitenin dijital varlıklar ve finansal teknolojiye odaklanan yeni paneli tarafından Çarşamba günü konuyla ilgili bir duruşma beklentisiyle Cumartesi günü resmi bir bildirim olmaksızın yeni bir tartışma tasarısı taslağı yayınladı. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca Washington’da tartışmalar ve görüşmeler devam edeceğinden, taslak tasarının son hali olmayabilir. Geçen yıl Kongre’deki Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve Biden yönetimi arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle ara seçimlerden ve FTX‘in çöküşünden kısa bir süre önce duraklayan müzakerelerin tekrar başlamış olması endüstrideki belirsizliğin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Yani iyi veya kötü kripto paraların önemli bir bölümünü etkileyen stablecoinler artık düzenleniyor. Bu tartışmalar daha az sorunlu bir taslağın oluşması için uzun süre devam edebilir.

Kripto Para Yasasının Detayları

Peki tanıtılan yasa veya yasa taslağının detaylarında neler var? Öncelikle Fed, stablecoin şirketlerine onay verecek, onları denetleyecek ve bu alandaki yetkili kurum olacak. Fed yetkili mercii olarak bu yasayla teyit edileceği için kayıt yaptırmayanlara yaptırım geliyor. Bu kişi veya kurumların yetkilileri 5 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezasıyla cezalandırılabilecek. Şirketin merkezi nerede olursa olsun, ABD’de iş yapmak isteyen herhangi bir ihraççının kayıt yaptırması gerekecektir. Bu da ABD dışındaki stablecoin ihraççılarının yasalardan kaçamadığını gösteriyor.

Diğer önemli detaylar ise şunlar;

  • Yeni yasa tasarısı, sabit bir varlık tarafından desteklenmeyen stablecoinler için iki yıllık bir yasak içeriyor ve Hazine Bakanlığı’nı bu tür ” içsel olarak desteklenen” stablecoinler konusunda bir çalışma yürütmeye yönlendiriyor.
  • Bankacılık düzenleyicileri ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, stablecoinlerle ilgili zorunlu teknik ve yasal şartnameler de dahil olmak üzere, kullanım kolaylığı sağlamak için standartlar belirleyecek.
  • Tasarının yasalaşması halinde Kongre ve Başkan, Federal Rezerv’i merkez bankası tarafından çıkarılacak bir dijital doların etkilerini incelemeye yönlendirecek. Fed halihazırda dijital bir dolar çıkarılıp çıkarılmayacağını incelemeye başladı, ancak tasarı para politikası, finansal istikrar ve bireyler için mahremiyet üzerindeki potansiyel etkiler gibi belirli odak alanlarını zorunlu kılacak. Son devreye alınan FedNow şimdilik bu niyetin bir göstergesiydi. Ancak ABD henüz gerçek bir dijital dolar oluşturmadı.

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