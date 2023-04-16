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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasası gelişmeye devam ettikçe, statükoya meydan okuyan ve değer önerileri sunan yeni projeler ortaya çıkıyor. Bu projelerden biri, yatırımcılar arasında hızla ilgi gördüğü iddia edilen ve yardımcı meme coin olan DigiToads (TOADS). DigiToads, yenilikçi oyna-kazan oyunu, NFT stake etme, hayır işleri ve çevre girişimlerine olan bağlılığı ile Aptos (APT) ve Eos (EOS) gibi köklü oyuncularla rekabet edebilecek konuma gelmeyi amaçlıyor. Bu makalede, DigiToads ayrıntılı olarak dikkat çektiği iddia edilen özellikleri ile inceleniyor.

DigiToads (TOADS)

Yapılan açıklamalara göre DigiToads, önemli fiyat artışları yaşayan diğer popüler meme paralarına benzer şekilde deflasyonist bir token modeline sahip. Oyuncular DigiToads toplayabildiği, besleyebildiği ve savaşabildiği için, iddialara göre, oyna-kazan oyunu onu diğer projelerden ayırır ve yerel TOADS tokenine olan talebin böylece artabileceği düşünülüyor. Proje aynı zamanda topluluk üyelerinin katılımları ve sadakatleri için ödüller kazanmalarına olanak tanıyan NFT staking’i de içeriyor.

Hayırseverlik ve çevresel amaçlara bağlılık, DigiToads projesinin belirleyici bir özelliği olarak lanse ediliyor. Kârının %2,5’ini ağaç dikimi ve yağmur ormanlarının korunmasına odaklanan çevresel hayır kurumlarını desteklemeye adayan DigiToads, dünyada olumlu bir etki yaratmayı ve aynı zamanda sosyal bilince sahip yatırımcılara da hitap etmeyi hedefliyor.

İddialara göre Platinum Toads girişimi, DigiToads projesinin bir başka yenilikçi yönü. Bu yaklaşım, yetenekli topluluk yatırımcılarının TOADS hazinesinin bir kısmına erişmesini sağlayarak projenin büyümesini etkin bir şekilde topluluğunun ellerine bırakmayı amaçlıyor.

TOADS Ön Satışı

Yapılan açıklamalara göre DigiToads’un başarılı ön satışı 1,35 milyon doların üzerinde para topladı ve toplamaya devam ediyor. Bunun, projeye yönelik güçlü yatırımcı ilgisini gösterdiği iddia ediliyor. Birçok büyük kripto para birimini ödeme olarak kabul eden ön satışa erişim kolaylığının da başarısına katkıda bulunmuş olabileceği belirtiliyor. Proje ayrıca, faaliyetlerine şeffaflık ve güvenilirlik katan doxxed bir ekipten de faydalanıyor. Ön satış için bir hak ediş süresinin olmamasının ise onu cazip bir yatırım fırsatı haline getirdiği iddia ediliyor.

DigiToads ile ilgili daha detaylı bilgi ve yatırım için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

DigiToads, Aptos (APT) ve Eos (EOS)

Buna karşılık Aptos (APT), yeni nesil merkezi olmayan uygulamalar (dApps) için altyapı sağlamaya odaklanan, oldukça ölçeklenebilir, merkezi olmayan ve izinsiz bir blok zinciri platformudur. Aptos önemli bir büyüme ve benimsenme yaşamış olsa da, iddialara göre, DigiToads’un deflasyonist mekanikler, oyna-kazan oyunu ve NFT stake etme özelliklerinin kombinasyonu onu rakiplerinden ayırıyor olabilir.

Eos (EOS), merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesi için bir blok zinciri platformu olarak faaliyet gösteren kripto para piyasasının bir başka köklü oyuncusudur. Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığına odaklanması, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında önemli ölçüde benimsenmesine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, iddialara göre, DigiToads’un topluluk katılımı, çevresel girişimler ve oyna-kazan oyunu üzerindeki vurgusu, farklı bir şey arayan yatırımcılar için yeni ve ilgi çekici bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

DigiToads Topluluğu

Sonuç olarak ekibin iddiasına göre DigiToads (TOADS), deflasyonist mekanikler, kazanmaya oyna, NFT stake etme ve hayır işleri ile çevresel amaçlara bağlılığın karışımı sayesinde Aptos (APT) ve Eos (EOS) gibi köklü oyuncularla rekabet etme potansiyeline sahip olabilir. Yine iddialara göre projenin başarılı ön satışı ve topluluk katılımına güçlü bir şekilde odaklanması, onu 2023 ve sonrasında takip edilebilecek bir altcoin haline getiriyor olabilir.

Ekibin açıklamalarına göre DigiToads gibi yenilikçi olduğu ifade edilen projeler, kripto para piyasası büyüdükçe ve olgunlaştıkça statükoyu bozabilir ve yerleşik oyunculara meydan okuyabilir. Yatırımcılar için yeni ve ilgi çekici bir alternatif sunduğu iddia edilen DigiToads, önümüzdeki yıllarda kripto para dünyasında önemli bir oyuncu haline gelmeyi amaçlıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.