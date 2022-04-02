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Kripto Para Piyasasında Son Durum: Bitcoin (BTC), 46.500 Dolar Fiyat Seviyelerine Yükseldi!

Bitcoin, kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 46.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
07:57
2 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde yükseliş hareketlerine hız kazandırdı ve 46.500 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 3.460 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, 46.500 Dolar Fiyat Seviyelerine Yükseldi

Hafta içerisinde 48.000 dolar fiyat seviyelerinden 44.500 dolar fiyat seviyelerine gerileyen Bitcoin, günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı değer artışları ile yönünü yeniden yukarı çevirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi ve 46.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşması, kripto para piyasasının da yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Piyasadaki çoğu altcoin, son 24 saatlik zaman diliminde yükseliş hareketleri kaydetmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 3.460 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Axie Infinity (AXS), NEAR Protocol (NEAR), ve The Graph (GRT) kaydettikleri çift haneli değer artışları ile CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto varlık arasında yer aldı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon dolara ulaştı.

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