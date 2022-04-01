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Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?

Türkiye'den çıkan Fluffy Polar Bears harika haberi toplulukla paylaştı. NFT sahiplerine büyük müjde!
23:34
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Türkiye kripto paralar konusunda son derece aktif ve global ölçekte hep üst sıralarda bulunuyor. Ancak konu NFT olunca yatırımcılar aynı ilgiyi şimdilik göstermiyor. Tüm bunlara rağmen ülkemizde çok değerli ve başarılı projeler doğuyor. Ninja Squad, Rock’N’verse ve Fluffy Polar Bears bunlar örnek verilebilir.

Fluffy Polar Bears Yeni Anlaşma

Xentrix Studios ile anlaşan Fluffy Polar Bears sevimli, kabarık tüylü ayıların Iceverse isimli sanal bir dünyadaki maceralarını bize çizgi dizi olarak sunacak. Xentrix, Hindistan, Filipinler, Singapur, Dubai ve Avustralya’daki stüdyoları ile Avustralya’da en hızlı büyüyen animasyon stüdyosudur. Bugüne kadar Marvel, DC, Warner Bros ve Disney ile çalıştılar. 2021, Ridley Jones serisinde görev aldılar ve 2022’de Big Nate serisini üretmek için Nickelodeon ile ortaklık kurdular.

Batman, Spiderman, Transformers, Bugs Bunny, Lego ve Noddy gibi dev projelerde aktif rol oynayan stüdyo hali hazırda 20’nin üzerinde projeye devam ediyor. Peki ama bu dev stüdyo neden Fluffy Polar Bears için bir çizgi dizi (animasyon) yapmak istiyor?

Iceverse Nedir?

Fluffy Polar Bears’ın arkasındaki isim olan Selçuk Erdem dünya çapında tanınan ve oldukça başarılı bir karikatürist, bununla birlikte ülkemizde henüz NFT henüz yeni yeni duyulurken oldukça başarılı bir seviyeye ulaştılar. Türkiye’den böyle bir projenin çıkması ve dünya çapında bir stüdyonun dikkatini çekmesi oldukça ciddi bir başarıdır.

Xentrix Studios’un Creative Bölüm Başkanı Ken Cantrill, bu ortaklık hakkında şunları söyledi;

“Sadece eski moda görünümü ve bizde doğurduğu hissi sevdiğimiz için Fluffy Polar Bears’a ulaştık. Bize çocukluğumuzun çizgi filmlerini hatırlattı. Bakışında bir arsızlık vardı. Araştırmamızı yaptığımızda, saygın bir Avrupalı ​​karikatürist Selçuk Erdem tarafından yaratıldığını belirledik”.

Dizinin adı henüz belli değil ama hikaye Iceverse dediğimiz yerde geçiyor. Çok fazla alaycı olacak, böylece onları sevimli görünümlü yetişkin animasyon dizileri olarak hayal edebiliriz. Xentrix stüdyoları, Selçuk Erdem’in orijinal çizimlerini bozmadan 2 boyutlu bir animasyon oluşturmaya çalışıyor. Kısa süre içinde ilk fragmanın da yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca bu ortaklı sadece bir animasyon dizinin oluşturulmasını kapsamıyor. Projenin dünya çapında ilgi göreceğini düşünen stüdyo, Fluffy Polar Bears markasının bir sonraki seviyeye taşınması için marka yönetimi ve lisans ajansı olan WP Brands ile anlaşma sağlamasına da aracılık etti.

Oyuncaklar, ticari ürünler ve birçok lisanslama seçeneği tüm Fluffy Polar Bears NFT sahipleri için fayda sağlayıcı olacak. Belki de dünyada ilk defa bir NFT global ölçekte şirketlerin üzerinde çalıştığı çizgi diziye dönüşecek. Daha da önemlisi NFT sahipleri bu başarıdan payına düşeni alacak. Türkiye’den çıkan bir projenin böylesi ilklerde baş aktör olması gerçekten gurur verici.

Tüm bunların üstüne ekip koleksiyonun mobil oyununu da Twitter üzerinden paylaştı.

Android veya iOS mobil cihazınızdan oyunu indirebiliyorsunuz. Sevimli, kabarık tüylü ayımız buzların üstünde kayıyor oyundaki engelleri aşmaya çalışıyor.

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