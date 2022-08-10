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Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bitcoin (BTC), Yeniden 23.000 Doların Altına Geriledi!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte yeniden 23.000 dolar seviyelerinin altına geriledi.
08:41
10 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 22.945 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi yönünü yeniden aşağı çevirdi ve güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,12 trilyon dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 23.000 Doların Altına Geriledi

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 22.500 dolar ile 23.500 dolar seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 23.000 doların altına geriledi ve 22.945 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş yönlü fiyat hareketleri ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,12 trilyon dolara geriledi. Ayrıca piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 317 dolar, XRP 0,36 dolar, Cardano (ADA) 0,51 dolar, Solana (SOL) 39,6 dolar ve Polkadot (DOT) 8,6 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklar ise Celsius (CEL), Helium (HNT), Kusama (KSM), Dash (DASH) ve Oasis Network (ROSE) oldu.

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