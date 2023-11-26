Kripto Para Borsası Zipmex’ten Önemli Adım: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Kripto para piyasasında yasal düzenlemelere yönelik gün geçtikçe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre kripto borsası Zipmex yasal düzenlemelere uyum sağlama adımına yönelik Tayland’da tüm kripto varlık hizmetlerini durdurdu ve düzenlemelere yönelik harekete geçtiğini kamuoyuna açıkladı. Kripto borsasının aldığı bu karar ise birçok tartışmaya neden oldu.

Zipmex Faaliyetlerini Durdurdu

Zipmex yetkilileri 25 Kasım’da kamuoyuna sunduğu açıklamada, Tayland’ın yetkili kurumu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun aldığı kararlar doğrultusunda yasal düzenlemelere uyum sağlamak için faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Kamuoyuna sunulan bildiride şu ifadelere yer verildi.

“Zipmex Company Limited, kripto hizmetlerini Tayland’ın yetkili kurumu tarafından belirlenen kriterlere uygun ve uyumlu olmasını sağlamak için şirketin 25 Kasım 2023 saat 13:00’ten itibaren geçerli olmak üzere her türlü varlığın alım satımını ve yatırılmasını geçici olarak askıya alması gerekmektedir.”

Kamuoyuna sunulan bildiride ayrıca 2023’ün ardından borsa kullanıcılarının para veya kripto varlık çekmek istemeleri halinde doğrudan borsa ile iletişime geçmeleri gerektiği açıklandı. Bu konu ile alakalı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“31 Ocak 2024’ten sonra şirket web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla para çekme işlemlerini askıya aldığında müşterilerin para çekme işlemleri için Müşteri Desteği ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.”

Zipmex Hakkında Dikkat Çeken İddalar

Bu adım, son zamanlarda Zipmex için bildirilen bir dizi yasal sürecin ardından geldi. 18 Nisan’da Zipmex’in müşteriler için getirileri en üst düzeye çıkarma hamlesi nedeni ile kullanıcılarına ödeme yapmakta gecikme yaşadı kamuoyu gündemine yansımıştı.

Yaşanılan bu süreçte 10 Ocak’ta Zipmex, ülkede yürürlüğe giren yasal kuralların ihlali nedeniyle Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yeni bir soruşturmanın odağına alınmıştı. Bu hamlenin ardından 11 Ocak’ta Zipmex’e, izinsiz olarak kripto varlık fonu yöneticisi olarak faaliyet gösterip göstermediğini yetkili kuruma bildirmesi için sadece bir günlük bir süre tanınmıştı. Yaşanılan süreçte borsa ile ilgili soruşturmalar hala devam ediyor.

Eylül 2022’de Taylandlı yetkililer, Zipmex hakkında borsanın ve kurucu ortağı Akalarp Yimwilai‘nin ülke yasalarına uymadığını iddia eden yerel bir polis raporu sunmuştu. Ayrıca yetkili kurum, Zipmex’in ülkenin Kripto Varlıklar Yasası’na uygun olarak kripto cüzdanlar ve kripto işlemleri hakkında rapor vermediğini de açıklamıştı.