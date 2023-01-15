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  •   Kripto Para Borsası Huobi’den Dikkat Çeken Açıklama: 124.7 Milyar Dolar!

Kripto Para Borsası Huobi’den Dikkat Çeken Açıklama: 124.7 Milyar Dolar!

Yeni sahibi olduğu düşünülen Justin Sun figüründen dolayı zaman zaman eleştirilere hedef olan ve FTX'in iflasının ardından potansiyel iflasla karşı karşıya olduğu iddiasıyla gündemden düşmeyen kripto para borsası Huobi, 2022'nin 4'ncü çeyreğine ait dikkat çeken rakamları paylaştı.
12:15
15 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni sahibi olduğu düşünülen Justin Sun figüründen dolayı zaman zaman eleştirilere hedef olan ve FTX’in iflasının ardından potansiyel iflasla karşı karşıya olduğu iddiasıyla gündemden düşmeyen kripto para borsası Huobi, 2022’nin 4’ncü çeyreğine ait Huobi Token (HT) yakım ve gelir/ciro verilerini paylaştı.

Huobi Token Yakımları Tam Gaz Devam Ediyor

Kripto para borsası Huobi, kısa süre önce yaptığı duyuruda 2022’nin 4’ncü çeyreğinde yaklaşık 4.17 milyon USDT değerinde 653 bin Huobi Token‘ın yakımının yapıldığını, 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle toplam 296.16 milyon HT’nin yakımınını yapılarak dolaşımdan çıkarıldığını bildirdi.

Huobi, son HT yakımlarıyla birlikte ekosistem token’ının dolaşımdaki deflasyon oranının yüzde 0,3 olduğuna vurgu yaparak dolaşımdaki arzın 162.19 milyon HT, toplam arzın ise 203.84 milyon HT olduğuna dikkat çekti.

Kripto para borsası, topluluktan gelen geri bildirimlere olumlu yanıt vererek HT yakım mekanizmasında düzenlemeye gitmiş, aylık olarak yapılan yakımlara ait bildirimlerin daha fazla şeffaflık sağlanarak her üç ayda bir yapılacağını açıklamıştı. Yeni yakım mekanizması bu yılın birinci çeyreğinde yürülüğe girdi ve yeni yakım mekanizması ışığında Ekim, Kasım ve Aralık 2022’ye ait yakım verileri açıklanmış oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde (Ocak – Şubat – Mart) yakımı yapılan HT miktarı ise 15 Nisan 2023’de açıklanacak.

Huobi, HT yakımı için gelirinin yüzde 20’sini kullanmaktadır. Kripto para borsasının geliri  Spot, vadeli işlemler ve OTC ticaretinin yanı sıra coin dönüşümünden elde edilen alım satım ücretleri, izole marjin kredileri, çapraz marjin kredileri ve OTC kredilerinin faizi, para çekme ücretleri, marj ticareti gibi çeşitli işlerden/ürünlerden/hizmetlerden elde edilen gelir.

2022’nin 4. Çeyrek Cirosu: 124.7 Milyar Dolar

Öte yandan kripto para borsası Huobi, çeyreklik gelir ve ciro rakamlarını da paylaştı. Buna göre Huobi, 2022’nin 4’ncü çeyreğinde gelirinin yaklaşık 20.87 milyon dolar olduğunu bildirdi. Kripto para borsasının çeyrek içindeki spot ve türev ürünlerinden ulaştığı ciro rakamı 124.7 milyar dolar olarak açıklandı.

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