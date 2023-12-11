Kripto Para Borsalarının Lideri Açıklandı! Binance Rakiplerine Yine Fark Attı!

Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisi Wu Blockchain, merkezi kripto para borsalarına ilişkin Kasım ayı rakamlarını açıkladı. Ay boyunca spot kripto para ticaretinde yüzde 60 oranında büyük bir artış görüldü. Binance borsası ürettiği hacim ile yine liderlik koltuğuna otursa da zemin kaybettiği görüldü. Binance’in zemin kaybettiği ayda KuCoin, OKX ve MEXC borsaları zemin kazanarak öne çıktılar.

Binance Zemin Kaybetti

Merkezi kripto para borsalarına ilişkin çarpıcı Kasım ayı rakamları açıklandı. Spot kripto para ticaretinde yüzde 60’lık hacim artışının yaşandığı ay boyunca en büyük hacim artışını KuCoin, OKX ve MEXC borsaları gördü. Söz konusu kripto para borsalarının spot kripto para ticaret hacmi Kasım ayı boyunca sırasıyla yüzde 109, yüzde 93 ve yüzde 70 oranında arttı.

Dev kripto para borsası Binance, spot ticaret hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olmaya devam etse de işlem hacmi yüzde 53,9’luk artışla birçok kripto para borsasının gerisinde kaldı. ABD Merkezli kripto para borsası Coinbase‘in hacmi ise beklenenin aksine görece daha düşük bir oranda, yüzde 61,7 arttı.

Kasım ayı boyunca ürettiği hacim ile listenin ilk sırasına Binance otururken onu sırasıyla UpBit, OKX, ByBit ve Coinbase borsaları takip etti. Listenin ilk onu ise sırasıyla Huobi, BitMart, Gate, Bitget ve KuCoin ve Crypto.com ile tamamlandı.

Kripto Para Borsalarının Web Sitesi Trafiği Yüzde 10’a Yakın Arttı

Dahası ay boyunca kripto para vadeli işlemlerinin hacminde de büyük bir artış görüldü. Kripto para vadeli işlemlerinin hacmi yüzde 4,44 artarken, merkezi kripto para borsalarının web sitesi trafiğinde yüzde 8,5’lik artış kaydedildi.

Hacimlerle birlikte kripto para borsalarının web sitesi trafiğinin artmış olması mevcut piyasa katılımcılarının yanına yeni katılımcıların ya da eski ama piyasa dışında kalmayı tercih eden katılımcılarının geldiğini gösteriyor olması bakımından oldukça önemli. Hacim ve web sitesi trafiğindeki artışın tetikleyicisi ise en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve BTC’nin liderliğinde altcoin’lerin yukarı yönelmesiyle tetiklendi.

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