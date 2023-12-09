Kripto Para Borsalarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Binance Zemin Kaybederken, OKX ve Bybit Yükseldi!

Önde gelen kripto para borsalarından Bybit ve OKX’in birleşik türev ürünler pazarındaki payı rekor seviyelere ulaştı. CCData’nın verilerine göre Bybit borsası şu anda yüzde 11,94’lük bir pazar payına sahipken, OKX borsası yüzde 20,2’lik bir paya sahip. Bybit ve OKX borsalarının pazar payındaki bu artış, sektör devi Binance’in işlem hacmindeki genel artışa rağmen pazar payında düşüş yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

OKX ve Bybit Büyüme Gösterirken Binance Türev İşlem Hacminde Lider

Dev kripto para borsası Binance, türev işlem hacminde Kasım’da Ekim’e kıyasla yüzde 30,5 artışla 1.26 trilyon dolarlık işlem hacmi üretirken, aylık hacim bakımından en büyük türev borsası konumunu korudu. Bununla birlikte, OKX ve Bybit borsaları sırasıyla yüzde 53,8 ve yüzde 42,9’luk artışlarla 660 milyar dolar ve 375 milyar dolarlık işlem hacmi üreterek önemli büyüme kaydettiler.

Yılın ilk gününden bugüne yapılan analiz Upbit, Bybit ve OKX’in spot pazar payında da önemli artışlar olduğunu ortaya koyuyor. Bu dönemde Upbit’in pazar payı yüzde 6,39 artarak yüzde 9,20’ye, Bybit’in pazar payı yüzde 4,89 artarak yüzde 5,80’e ve OKX’in yüzde 3,86 artarak yüzde 7,41’e yükseldi. Buna karşılık Binance, BeQuant ve Crypto.com’un spot pazar payında büyük düşüşler yaşandı.

Türev hacimler söz konusu olduğunda OKX ve Bybit, pazar payında en yüksek artışı gören borsalar oldular. OKX’in pazar payı yüzde 2,75 artışla yüzde 24,9’a ve Bybit’in pazar payı yüzde 0,61 artışla yüzde 14,2’ye yükselirken, Binance’in pazar payı yüzde 2,30 düşüşle yüzde 47,6’ya gerileyerek Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bitcoin Vadeli İşlemleri Açık Faizinde Lider Chicago Mercantile Exchange

Öte yandan Chicago Mercantile Exchange (CME) borsasının türev işlem hacmi yüzde 18,4 artarak 67.9 milyar dolara yükselerek Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin vadeli işlemlerinin hacmi CME’de yüzde 16,6 artışla 51.4 milyar dolara, Ethereum vadeli işlemlerinin hacmi ise yüzde 13,9 artışla 13.9 milyar dolara yükselerek Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dahası CME’deki Bitcoin vadeli işlemlerinin açık faizi (OI) Binance’i geride bıraktı. CME, Ekim 2021’den bu yana OI’ye göre ilk en büyük türev borsası oldu.

Genel olarak Kasım ayında merkezi borsalar Mart 2023’ten bu yana en yüksek işlem hacimlerine ulaştılar. Spot işlem hacmi yüzde 52,8 artışla 965.8 milyar dolara yükselerek Mart 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek rakama ulaştı.

Türev işlem hacminde ise yüzde 37,3 artarak 2.58 trilyon dolara ulaştı. Özellikle, türev işlemler şu anda kripto para piyasasının toplam hacminin yüzde 73,3’ünü oluşturuyor ve bu oran Ekim ayındaki yüzde 75,4’e oldukça yakın.