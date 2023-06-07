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Kripto Para Birimlerine Yönelik Vergi Tartışmaları Sürüyor: Temsilciler Meclisi Üyelerinden ABD Hazine Bakanlığına Çağrı!

Özet

  • Temsilciler Meclisi üyeleri olan Brad Sherman ve Stephen Lynch, ABD Hazine Bakanlığına bir mektup yazdı.
  • Kripto para birimlerine yönelik vergi düzenemelerini uygulamaya konulmasına yönelik bir çağrı yapan Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Hazine Bakanlığı ve IRS yetkililerine seslendi.
  • Ayrıca Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir üyesi Brad Sherman, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında kripto para birimlerini "vergi kaçırmanın önemli bir kaynağı" olarak nitelendirdi.
19:00
7 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Brad Sherman ve Stephen Lynch, kripto para birimlerini “vergi kaçırmanın önemli bir kaynağı” olarak nitelendirerek ABD Hazine Bakanlığına ve IRS’e (Internal Revenue Services) kripto düzenlemelerine ilişkin bir çağrıda bulundular. Brad Sherman ve Stephen Lynch, ABD Hazine Bakanlığından vergi raporlandırma gerekliliklerinin yürürlüğe konmasını talep etti.

ABD’de Kripto Düzenlemelerine Yönelik Tartışmalar Sürüyor

FTX iflası ve Terra Classic çöküşü gibi son yıllarda kripto ekosisteminde yaşanan olumsuz gelişmeler, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların daha sıkı düzenlemeleri benimsemesine neden oldu. SEC başta olmak üzere çoğu mali düzenleyici kurum, çok sayıda kripto şirketine karşı çeşitli soruşturmalar başlattı. Regülatörler ile kripto şirketleri arasındaki bu gerilim giderek tırmanırken hafta başından bu yana SEC‘den ardı ardına iki önemli hamle daha geldi. Hafta başında Binance’e ve Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açan SEC, ABD menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dün Coinbase‘e de dava açtı. SEC’den ardı ardına gelen iki dava haberi, piyasalarda önemli bir etki yarattı.

Kripto şirketlerinin ve mali düzenleyici kurumların arasındaki gerilimin artması, kripto para birimlerinin yeniden kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline gelmesine neden oldu. Son olarak hafta başında ABD Hazine Bakanlığına bir mektup yazan Temsilciler Meclisi üyeler, kripto para birimlerini “vergi kaçırmanın önemli bir kaynağı” olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi’nin İki Üyesinden ABD Hazine Bakanlığına Mektup

ABD Temsilciler Meclisi’nin iki üyesi Brad Sherman ve Stephen Lynch, kripto para birimlerine yönelik vergilendirme düzenlemelerin uygulamaya konulmasına yönelik bir çağrıda bulunarak Pazartesi günü bir mektup kaleme aldı. ABD Hazine Bakanlığına ve IRS’e (Internal Revenue Services) kripto para birimlerine yönelik vergi düzenlemelerinin uygulamaya konulmasına yönelik bir çağrı yapan Temsilciler Meclisi üyeleri, kripto para birimlerini “vergi kaçırmanın önemli bir kaynağı” olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin bir üyesi olan Brad Sherman, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında kripto para birimlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nin vergi açığının önemli bir parçası olduğunu öne sürdü:

“Kripto para endüstrisi uzun yıllardır vergi kaçırmanın önemli bir kaynağı haline gelmiştir ve ülkenin vergi açığının önemli bir parçası olmuştur.”

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