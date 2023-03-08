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İki gündür Powell risk piyasalarını sallamaya devam ediyor. Bitcoin, altın, kripto ve gümüş gibi varlıklar önemli ölçüde düştü. Bu düşüşün sebeplerinin başında Fed Başkanı tarafından yapılan açıklamalar geliyor. İki gündür anlık olarak detayları sizlerle paylaşıyoruz. 25.000 doları birçok kez test eden BTC fiyatı destek seviyelerini kıra kıra bugüne kadar geldi. Peki bundan sonra ne olacak?

Fed Faiz Kararı

Kripto para yatırımcıları bundan hoşnutsuz olsa da Fed’in faiz kararı piyasalar üzerinde güçlü sonuçlar doğuruyor. Risk piyasaları geçtiğimiz yıl Fed’in sıkılaşması nedeniyle önemli kayıplar yaşadı. Ve bu yıl zor günler geride kaldı desek de yüksek gelen PMI, PCE, İstihdam verileri bize enflasyonun yeniden artmaya başlamış olabileceğini söylüyor. Fed’in toplantılarının olumlu bir yönü, çok önceden planlanmış olmalarıdır, bu nedenle Bitcoin yatırımcıları bunlara hazırlanabilir. Federal Rezerv politika kararları tarihsel olarak risk varlıklarında aşırı gün içi oynaklığa neden olur. Traderlar bugünlerde volatilite arttığı için vadeli işlemlere yönelse de çoğu Fed gecesi hem short hem de long yönlü pozisyon alanların canının sıkıldığını gördük.

22 Mart tarihinde Fed faiz kararını akşam 21:00’da açıklayacak. Şimdilik beklenti faizlerin 50bp artırılacağı yönünde. Kripto para yatırımcıları için önümüzde 2 kritik tarih bulunuyor. Bunlardan ilki Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisidir. İkincisi ise 14 Mart tarihinde gelecek enflasyon verisi olacak.

Kripto Paraların Geleceği

Önümüzde zor günler var ve hiç faiz kararı son 6-7 ayda bu kadar belirsiz olmamıştı. Fed eğer veriler iyi gelirse 22 Mart tarihinde 25bp artış yapabilir. Ancak beklentilerin aksi yönde gelen veriler 50bp artış ve faiz tavanının yukarı çekilmesi anlamına gelecek. Üç ay üst üste enflasyon düştükten sonra Fed’in bu aşamaya geldiğini gördük. Bu büyük bir kazanımdı ve Ocak ayında piyasalar biraz da bu yüzden toparlandı. Şimdi kısaca ekonominin güncel durumuna dair Powell’ın yaptığı açıklamalara ve biraz önce yayınlanan Fed Bej Kitabına göz atalım.

Fed Bej Kitabı ekonomiye eyaletlerden gelen geri bildirimleri içerdiği için önemlidir.

İşgücü piyasası koşulları istikrarını korudu. Ücretler genel olarak ılımlı bir oranda artmıştır ve bu artışın önümüzdeki yıl daha da yavaşlaması beklenmektedir.

Belirsizliğin arttığı bir ortamda, ekonomik koşulların önümüzdeki aylarda önemli ölçüde iyileşmeyeceğini öngörülüyor.

Altı bölge bir önceki rapordan bu yana ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu veya hiç değişiklik olmadığını bildirirken, altı bölge mütevazı bir büyüme bildirdi.

Genel olarak kredi talebi düştü, kredi standartları sıkılaştı ve temerrüt oranları yükseldi.

Genel ekonomik faaliyet 2023’ün başlarında hafif bir artış göstermiştir.

Powell neler söylüyor?

Faiz artırım hızını yavaşlattık çünkü önden yüklemeli faizlerin sonucu 9 ay (ortalama) içinde görülüyor. Biz yavaşlayarak faiz artışlarının etkisini görmek istedik.

Mart ayına kadar açıklanacak verilere göre faiz kararımızı alacağız.

Dezenflasyonist süreç yavaş da olsa başladı.

İstihdamı baltalamak istemiyoruz ancak agresif biçimde artması enflasyonla mücadelede elimi yavaşlatıyor.

Faiz tavanını Aralık ayında (2022) açıkladığımız %5,1 seviyesinin üstüne taşıyabiliriz.

Hülasa istihdam ve enflasyon verileri bu ay hiç olmadığı kadar Bitcoin fiyatını etkileyecek.

Finali popüler kripto para analisti Poppe’nin bugün akşam 20:00 sularında paylaştığı grafikle tamamlayalım. Ünlü analist aşağıdaki grafiği paylaştı.

Ve şunları söyledi;

“Kısa vadeli sahiplerin ortalama satın alma fiyatı Bitcoin ortalama satın alma fiyatının üzerine çıktı. Bu iki şey söylüyor; İnsanlar FOMO ile piyasalara giriyor. Bu düşüş Bitcoin’in 35-40 bin dolar seviyesine devam etmesini engelleyemeyecek. Çoğu kişi, yeşil mumlar yerine satın almak için kırmızı mumlar kullanmadıkça.”

Poppe daha önceki tahminlerinde de devam eden düşüşün daha büyük bir yükselişe zemin hazırlayabileceğini tahmin etmişti.