Kripto para yatırımcıları neden en kötüyü bekliyor? Bitcoin düşüşü devam edecek mi? Güncel veriler ve tahminler.

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Yazı hazırlandığı sırada Powell’ın konuşması devam ediyor ve 1 saati aşkın süredir Fed Başkanı dün söylediği şeyleri tekrar ediyor. Bugün Çin’in pandemi önlemlerini gevşetmesinin enflasyonla mücadelelerine pozitif katkı sağlayabileceğini söyledi. Üstelik kripto paraların düzenlemesi gerektiğiyle alakalı ihtiyacı bir kez daha vurguladı. Peki kripto paralarda son durum ne?

Kripto Paralar Son Durum

Amerika Birleşik Devletleri’nden beklenenden daha güçlü gelen istihdam verilerinin risk piyasalarını vurduğu bir gün yaşıyoruz. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 22.000 dolar seviyesinde bulunuyor ve bugün birçok kez bu bölgenin altına indi. Powell’ın açıklamaları düne göre daha ılımlı göründüğü için 21.800 doların altına bir iğne görmedik. Popüler kripto para analisti Poppe son durumla alakalı şunları söyledi;

“Bitcoin başlangıçta görmek istediğim gücü göstermiyor (dün hafif bir sıçrama gerçekleşti). Bu durumda, bir sıçrama gerçekleşmeden önce 21.200 dolardaki düşük seviyelerin süpürülmesine doğru biraz daha aşağı doğru momentum aranıyor. Eğer 30 bin dolar istiyorsak, 23.000 doları geri almalıyız.”

Daan Crypto Trades ise dalgalanmanın Bitcoin vadeli işlem piyasalarındaki hareketlerden kaynaklandığını savundu.

“Binance vadeli işlem çiftinde muazzam teklif derinliği. Açık Faizdeki büyük artışla birlikte. Duvarların her an çekilebilecekleri yerlerde aldatıcı olabileceğini unutmayın. Yönü ne olursa olsun daha büyük bir hareket geliyor gibi görünüyor.”

Bitcoin Düşecek Mi?

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 22 Mart’taki bir sonraki toplantısında ne kadarlık bir artışa gideceğine ilişkin tahminler, enflasyondaki düşüşe ilişkin belirsizliğin arttığını gösteriyor. Ancak Powell bugün enflasyonda az da olsa önümüzdeki hafta düşüş görebileceğimiz imasında bulundu. Faiz artırım hızının yavaşlatmanın güncel durumu daha iyi yorumlamak için onlara bir fırsat sunduğunu da söyledi. Daan Crypto Trades yakında büyük bir hareket bekliyor. En iyi senaryoda Cuma günü TDİ ve 14 Mart’ta enflasyon pozitif gelirse faizlerin 25bp daha artırıldığını görürüz ve Bitcoin’in 23.000 doları hızla geri alması gerekir. Momentum sürerse 27.000 dolara doğru hareket devam edebilir.

CME Group’un FedWatch Aracı’ndan alınan verilere göre, piyasa artık Şubat ayındaki 25 baz puan yerine 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artışı yapılacağını tahmin ediyor. ABD dolar endeksi (DXY) de aynı şekilde Bitcoin boğaları için istenmeyen bir sürpriz hazırladı. Güçlü bir 7 Mart seansının ardından Endeks, 1 Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesi olan 105,88’e ulaştıktan sonra gün içinde konsolidasyona gitti. Yatırımcı David Brady şunları söyledi;