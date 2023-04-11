Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Kripto Hakkındaki Yalanlar İsyan Ettirdi! Doğrusu Ne?

Bu kadar yanlış ancak kasıtlı yapılabilir. Belki de kasıtlı biçimde raporu böyle hazırladılar.
12:05
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimiyle alakalı muhalifleri tarafından kaleme alınmış popüler bir rapor var. Henüz yeni yayınlandı. NYT tarafından hazırlanan rapor birçok yönden hatalı kabul ediliyor. Peki ana akım medya Bitcoin’e saldırmaları karşılığında nasıl bir ödül alıyor? İddia edilenlerin ne kadarlık bir bölümü doğru?

Bitcoin Madencilik Raporu

New York Times’ın Bitcoin madenciliğine ilişkin “Bitcoin için Dijital Yarışın Gerçek Dünyadaki Maliyetleri” başlıklı son raporu birçok BTC taraftarını kızdırdı. Bir dizi Bitcoin destekçisi Twitter’a girerek raporun bazı yönlerini eleştirdi. İlk olarak raporda Bitcoin madenciliği “doymak bilmez” bir iştah olarak tanımlanıyor. İkinci büyük iddia ise Bitcoin madencilerinin New York’taki tüm konutlar kadar enerji kullandığıyla ilgiliydi.

Çevre uzmanı olan Daniel Batten ise bazı verilerin özellikle ayıklandığını ve bazılarının görmezden gelindiğini iddia etti. Ona göre bu rapor hazırlanırken negatif bir bakış açısıyla olaya yaklaşıldı. Örneğin madencilik sektöründe artan yenilenebilir enerji kullanımı görmeden gelindi. Geçtiğimiz yıl Bitcoin Madencilik Konseyi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan Bitcoin madenciliğinin %50 seviyesini aştığından bahsetmişti.

Medyanın Kripto Düşmanlığı

Bazı veriler o kadar çarpıtıldı ki bu raporu adeta bir karşıt propaganda içeriğine dönüştürdü. Daniel Batten, NYT makalesinin söz konusu BTC madencileri için gerçek fosil yakıt kullanımını birkaç kat abarttığını ve bu madenciler için belirtilen emisyon seviyelerinin ortalama %81,7 oranında abartıldığını belirtti. Battern, “fosil yakıt emisyonlarının gerçek yüzdelerinin önemli ölçüde abartıldığına ve bir tezi desteklemek için büyük ölçüde eksik veri kümelerinin kullanıldığına” dair kanıtlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Battern, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da madencilik faaliyetlerine yakıt sağlamak için %90 oranında sürdürülebilir enerji kullanan toplam 26 BTC madencisi olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak NYT makalesi bu 26 madenciden ikisini seçmiştir. Rapor, bölgedeki tüm aktif BTC madencilik firmaları arasında en az yenilenebilir enerji destekli sahalara odaklandı.

Satoshi Act fonunun CEO’su Dennis Porter ise raporun sadece karalama amaçlı hazırlandığına inanıyor. Önemli bir detaya dikkat çekiyor. Raporu hazırlayan ekipler o kadar özensizdi ki Bitcoin madenciliği için yanlış kasabadan bahsettiklerini uzun süre sonra anladılar.

Bitcoin’in kullandığı enerji ciddi tartışmalara neden olsa da PoW mekanizmasının ve merkeziyetsizliğin çalışması için daha doğrusu bu güvenlik katmanı için enerjiye ihtiyaç var. Tıpkı bankalar çalışan kasalar, yanan ışıklar, su soğutan sebiller, klimalar, sunucular, otomatlar ve diğerleri için elektriğe ihtiyaç olduğu gibi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Bitcoin’de (BTC) Milyon Dolarlık Tasfiye! İşlemler Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin’de (BTC) Milyon Dolarlık Tasfiye! İşlemler Ne Anlama Geliyor?
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Fiyatı Artan Bitcoin Bugün 100.000 Dolar Olursa Ne Olur? Duyduklarınıza Çok Şaşıracaksınız!
Fiyatı Artan Bitcoin Bugün 100.000 Dolar Olursa Ne Olur? Duyduklarınıza Çok Şaşıracaksınız!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Bitcoin’de Son Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu: Sırada Bu Var!
Bitcoin’de Son Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu: Sırada Bu Var!
Çin Merkezli Bitcoin Madenciliği Şirketine Vergi Cezası: 3,7 Milyon Dolarlık Bir Para Cezası Ödenecek!
Çin Merkezli Bitcoin Madenciliği Şirketine Vergi Cezası: 3,7 Milyon Dolarlık Bir Para Cezası Ödenecek!
Şaka Mı? Fidelity ve Bank of America Herkesi Şok Etti! Kripto Para Detayı!
Şaka Mı? Fidelity ve Bank of America Herkesi Şok Etti! Kripto Para Detayı!
Kritik Direnci Aşan Bitcoin, Yükselişlere Devam Ediyor: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Kritik Direnci Aşan Bitcoin, Yükselişlere Devam Ediyor: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
24 Saatte Yüzde 16 Yükseldi! Teknik Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Terra Classic’de Meraklı Bekleyiş Sürüyor! LUNC’de O Seviyenin Önemi Her Geçen Gün Artıyor!
Dogecoin Fiyatı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapabilir! O Seviyeye Dikkat!
2 Analist Bitcoin’de Geçmişi Gösterip Aynı Şeyi İşaret Etti: Bitcoin’de Yükselişe Hazır Olun!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023