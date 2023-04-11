Bu kadar yanlış ancak kasıtlı yapılabilir. Belki de kasıtlı biçimde raporu böyle hazırladılar.

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En büyük kripto para birimiyle alakalı muhalifleri tarafından kaleme alınmış popüler bir rapor var. Henüz yeni yayınlandı. NYT tarafından hazırlanan rapor birçok yönden hatalı kabul ediliyor. Peki ana akım medya Bitcoin’e saldırmaları karşılığında nasıl bir ödül alıyor? İddia edilenlerin ne kadarlık bir bölümü doğru?

Bitcoin Madencilik Raporu

New York Times’ın Bitcoin madenciliğine ilişkin “Bitcoin için Dijital Yarışın Gerçek Dünyadaki Maliyetleri” başlıklı son raporu birçok BTC taraftarını kızdırdı. Bir dizi Bitcoin destekçisi Twitter’a girerek raporun bazı yönlerini eleştirdi. İlk olarak raporda Bitcoin madenciliği “doymak bilmez” bir iştah olarak tanımlanıyor. İkinci büyük iddia ise Bitcoin madencilerinin New York’taki tüm konutlar kadar enerji kullandığıyla ilgiliydi.

Çevre uzmanı olan Daniel Batten ise bazı verilerin özellikle ayıklandığını ve bazılarının görmezden gelindiğini iddia etti. Ona göre bu rapor hazırlanırken negatif bir bakış açısıyla olaya yaklaşıldı. Örneğin madencilik sektöründe artan yenilenebilir enerji kullanımı görmeden gelindi. Geçtiğimiz yıl Bitcoin Madencilik Konseyi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan Bitcoin madenciliğinin %50 seviyesini aştığından bahsetmişti.

Medyanın Kripto Düşmanlığı

Bazı veriler o kadar çarpıtıldı ki bu raporu adeta bir karşıt propaganda içeriğine dönüştürdü. Daniel Batten, NYT makalesinin söz konusu BTC madencileri için gerçek fosil yakıt kullanımını birkaç kat abarttığını ve bu madenciler için belirtilen emisyon seviyelerinin ortalama %81,7 oranında abartıldığını belirtti. Battern, “fosil yakıt emisyonlarının gerçek yüzdelerinin önemli ölçüde abartıldığına ve bir tezi desteklemek için büyük ölçüde eksik veri kümelerinin kullanıldığına” dair kanıtlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Battern, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da madencilik faaliyetlerine yakıt sağlamak için %90 oranında sürdürülebilir enerji kullanan toplam 26 BTC madencisi olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak NYT makalesi bu 26 madenciden ikisini seçmiştir. Rapor, bölgedeki tüm aktif BTC madencilik firmaları arasında en az yenilenebilir enerji destekli sahalara odaklandı.

Satoshi Act fonunun CEO’su Dennis Porter ise raporun sadece karalama amaçlı hazırlandığına inanıyor. Önemli bir detaya dikkat çekiyor. Raporu hazırlayan ekipler o kadar özensizdi ki Bitcoin madenciliği için yanlış kasabadan bahsettiklerini uzun süre sonra anladılar.

Bitcoin’in kullandığı enerji ciddi tartışmalara neden olsa da PoW mekanizmasının ve merkeziyetsizliğin çalışması için daha doğrusu bu güvenlik katmanı için enerjiye ihtiyaç var. Tıpkı bankalar çalışan kasalar, yanan ışıklar, su soğutan sebiller, klimalar, sunucular, otomatlar ve diğerleri için elektriğe ihtiyaç olduğu gibi.