  Kripto Endüstrisine Yönelik Destek Açıklamalarıyla Bilinen Tom Emmer, ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına Aday Olabilir

Hafta içerisinde medyada yer alan haberlerde geçmişte kripto para endüstrisine yönelik destek açıklamaları ile bilinen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer’ın Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday olmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi. İddialara göre Emmer, halihazırda çok sayıda Temsilciler Meclisi üyesinin desteğini almış durumda.

ABD’nin Siyasi Tarihinde Bir İlk

Haftalardır devam eden Temsilciler Meclisi’ndeki başkanlık krizi, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilkin yaşanmasına neden oldu ve ilk kez bir Temsilciler Meclisi Başkanı, kendi partisinin de oyları ile görevden alındı. Kevin McCarthy’nin Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin her geçen gün azalması ile birlikte başkanlık görevinden alınmasına kadar devam eden süreç, yeni bir başkanlık krizinin yaşanmasına yol açtı.

McCarthy’nin görevden alınmasının ardından Patrick McHenry, yeni bir başkan seçilene kadar geçici olarak ABD Temsilciler Meclisi’nin başkanı oldu. Ancak çoğunluğun henüz sağlanamaması nedeniyle başkanlık seçimine ilişkin süreç haftalarca belirsizliğini korudu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanlığına ilişkin süreç belirsizliğini korurken ABD’li gazeteci Jake Sherman, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer’ın da başkanlık adaylığı için çalışmalara başladığını öne sürdü. Kripto para endüstrisine yönelik destek açıklamaları ile bilinen Emmer’ın Temsilciler Meclisi’deki Cumhuriyetçi üyeler ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Kripto Dostu İsimden Temsilciler Meclisi Başkanlığı İçin Adaylık Hazırlığı

ABD’li gazeteci Jake Sherman, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer’ın Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adaylık hazırlıklarına başladığını ifade etti. İddialara göre Tom Emmer, meclisteki Cumhuriyetçi üyelere aday olacağını söyledi.

Tom Emmer’dan başkanlık adaylığı için henüz herhangi bir açıklama gelmese de hafta içerisinde medyada yer alan çok sayıda haberde Emmer’ın adaylık hazırlıkları yaptığı dile getirildi. Kripto para endüstrisine yönelik destek açıklamalarıyla da bilinen Emmer, geçmişte birçok kez ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kripto para düzenlemelerindeki tutumu nedeniyle yoğun eleştiriler yöneltmişti.

Öte yandan geçmişte birçok kez kripto endüstrisine yönelik destek açıklamaları yapan Tom Emmer, aynı zamanda yakın bir tarihte Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nden geçen CBDC (merkez bankası dijital para birimi) karşıtı yasa tasarısının da yazarı. Tom Emmer, kripto para birimlerine yönelik desteğinin yanı sıra CBDC‘lere yönelik karşıtlığı ile de biliniyor.