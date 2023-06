Okuma Süresi: 2 Dakika

Trump ailesi yeni bir NFT serisi ile geri döndü. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın NFT kartlarının ikinci serisini piyasaya sürmesinden sadece iki ay sonra ki bu süreçte ilk koleksiyonun değeri de düştü eşi Melania yaklaşan Bağımsızlık Günü tatilinden esinlenen bir NFT koleksiyonu piyasaya sürdü.

Melania Trump’ın NFT Koleksiyonu ve Amacı

Melania Trump’ın “1776 Koleksiyonu” adını verdiği Solana merkezli NFT’leri, Özgürlük Anıtı ve Rushmore Dağı gibi simge yapıların fotoğraflarını animasyonlu pankartlara yapıştırarak tanıdık Amerikan imgelerine dayanıyor. Her bir NFT koleksiyon ürünü 50 dolardan satılıyor ve toplamda 3.500 NFT’den oluşan yedi tasarımı kapsıyor.

NFT’ler USA Collectibles adlı bir web sitesi üzerinden satılıyor ve Melania Trump’ın Twitter hesabı bu sabah şirketin satışla ilgili tweet’ini retweet’ledi. Web sitesinde ayrıca eski başkan ve first lady’nin fotoğraflarının yer aldığı “POTUS TRUMP” NFT’leri de satışa sunuluyor.

NFT web sitesinde belirtilmese de Fox News’te yer alan bir habere göre satışların açıklanmayan bir kısmı, Melania Trump’ın koruyucu çocuklara yardım etmeye odaklanan daha geniş kapsamlı Be Best kaynak programının bir parçası olan Fostering the Future’a fayda sağlayacak.

Donald Trump ve NFT’leri

Trump’lar son iki yıl içinde NFT alanında hatırı sayılır bir geçmişe sahip oldular. Melania Trump, Aralık 2021’de kendi NFT’sini yayınlayan ikiliden ilki oldu ve Solana blok zincirinin arkasındaki girişim olan Solana Labs temsilcileri o sırada bunun “Solana liderliğindeki bir girişim” olmadığını açıkladı.

Donald Trump popüler NFT koleksiyonunu piyasaya sürmeden önce 2022 yılında, Ethereum ölçeklendirme ağı Polygon’da tanesi 99 dolardan satılan toplam 45.000 NFT ile daha fazla NFT yayınladı. Her NFT, eski başkanla akşam yemeği veya onunla bir grup Zoom toplantısına davet gibi potansiyel özel avantajlar sağlıyordu.

Her ne kadar alay konusu olsa da NFT’ler 24 saat içinde tükendi ve hem NFT dünyasının hem de ana akım gözlemcilerin diline düşerek yeniden satış değerinin yükselmesine neden oldu. Zirveye ulaştıklarında, Trump kartları ikincil pazarlarda tanesi 1.000 doların üzerinde bir fiyattan satışa başladı ve toplu olarak NFT’ler bugüne kadar 20 milyon doların üzerinde satış yaptı.