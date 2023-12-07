Kripto Dostu Şirketin Satış Çılgınlığı Sürüyor! Son Rakamlar

Cathie Wood’un Ark Invest‘i Çarşamba günü bir satış turu daha gerçekleştirerek 24 milyon 300 bin dolar değerindeki 180 bin 422 Coinbase hissesini (COIN) ve 3 milyon 500 bin dolar değerindeki 99 bin 595 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hissesini elden çıkardı. Bu stratejik hamle, Ark’ın son ticaret dosyasında vurgulandığı gibi, bu varlıklara maruz kalmayı azaltma modeliyle uyumlu bir adım.

Ark’ın Coinbase Boşaltma Stratejisi Açıklandı

Salı günü elden çıkarılan 33 milyon 300 bin dolar değerindeki COIN hissesi ve Pazartesi günü elden çıkarılan 1 milyon 400 bin dolar ile birlikte Ark Invest bu hafta Coinbase hisselerinden toplam 59 milyon dolarlık hisseyi satmış oldu. Şirket geçtiğimiz hafta da 15 milyon dolarlık Coinbase hissesi satmıştı.

Son piyasa kapanışı itibariyle, Coinbase hisseleri 134,63 dolar seviyesindeydi ve bu da hafta boyunca yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor. Aylık bazda ise artış yüzde 55’i buldu. Yılbaşından bugüne ise yüzde 269’luk etkileyici bir kazanç söz konusu. Bu artış, Coinbase hisselerini 18 ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

GBTC Hisseleri: Ark’ın 2 Günlük Boşaltma Çılgınlığı

Eş zamanlı olarak Ark Invest, GBTC hisselerindeki satış ivmesini devam ettirerek Next Generation Internet ETF fonundan 3 milyon 500 bin dolar değerinde 99 bin 595 hisseyi elden çıkardı. Bu hamle, önceki günkü 168 bin 127 GBTC hissesi satışını takip etti. Rakamsal olarak 5 milyon 900 bin dolara karşılık geliyor.

Son piyasa kapanışında 34,92 dolardan işlem gören GBTC hisseleri geçen hafta yüzde 14’lük bir artış gösterdi. GBTC aylık bazda yüzde 28, yılın başından beri ise bugüne yüzde 325’lik şaşırtıcı bir yükseliş kaydederek Bitcoin‘in yukarı doğru gidişatını yansıttı.

Trendle Uyumlu Bir Hareket

Devam eden GBTC satışları kayda değer bir trendle uyumlu. GBTC’nin net varlık değerine (NAV) iskontosu son aylarda önemli bir daralmaya tanık oldu. YCharts’ın verilerine göre, Haziran ayında yüzde 40’ın üzerine çıkan iskonto şu anda yaklaşık yüzde 11’e gerilemiş durumda ve bu da temsil ettiği Bitcoin’in temel değeriyle daha uyumlu bir değerlemeye işaret ediyor.

Ark Invest’in stratejik hamleleri dikkat çekmeye devam ederken, firma portföyünü piyasa dinamikleri ve düzenleyici hususlara göre ayarlıyor. Bu son satışlar, Ark’ın temkinli yaklaşımına ışık tutuyor ve sürekli gelişen kripto para ortamında çevik kalmanın önemini vurguluyor.