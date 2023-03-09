CryptoQuant'tan alınan veriler, Silvergate'in kripto para piyasasını sarstığını, Bitcoin'deki aktif adreslerin sayısında ve transfer hacminin önemli düşüşler yaşadığını gösteriyor. Kaiko analistleri yatırımcıların o altcoin'lere akın edebileceği üzerinde duruyor.

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CryptoQuant’tan alınan veriler, Silvergate‘in kripto para piyasasını sarstığını, Bitcoin’deki aktif adreslerin sayısında ve transfer hacminin önemli düşüşler yaşadığını gösteriyor. Kaiko analistleri yatırımcıların stablecoin’lere akın edebileceği üzerinde duruyor. İşte o kritik veriler ve dikkat çekici bilgiler.

Bitcoin’in İşlem Hacminde Büyük Düşüş

Bitcoin ve altcoin yatırımcıları, kripto bankası Silvergate’in gönüllü tasfiyesiyle sarsılırken, yatırımcılar piyasadaki bir sonraki adımı değerlendirmeye başlamış durumda. Kripto veri platformu CryptoQuant’ın sağladığı veriler BTC cinsinden işlem hacminin son 24 saatte yüzde 35 azaldığını gösteriyor. Aynı zamanda, Bitcoin Blockchain’indeki toplam işlem sayısı aynı zaman diliminde yüzde 17, aktif adres sayısı ise yüzde 10 oranında azaldı.

CoinGecko’nun verilerine göre, Mart ayı boyunca Bitcoin işlem hacmi ortalama 25 milyar dolar civarında gerçekleşirken, Şubat ayı için bu rakam 36 milyar dolar civarındaydı.

Paris merkezli piyasa yapıcı ve broker’ı Flowdesk’in CEO’su Guilhem Chaumont, “Bitcoin fiyatındaki düşüşle birlikte, Silvergate’in mali zorluklarıyla ilgili haberler çıktığında ekosistem genelinde işlem hacimlerinde de gözle görülür bir düşüş gördük” dedi.

Silvergate, kripto para piyasasındaki en büyük fiat ödeme rampalarından biriydi ve kripto para borsalarına ve piyasa yapıcılara geleneksel bankacılık hizmetleri sağlıyordu. Bu nedenle, Silvergate’in sorunları kamuoyuna yansıdığından beri işlem hacimleri önemli ölçüde düştü.

Chaumont, o zamandan beri alım satımların sessizliğe büründüğünü ve yatırımcılar durumu sindirirken ilk şokun fiyatlandırıldığını öne sürerek “Kesinlikle bir ‘fırtına öncesi sessizlik’ havası var. Yani piyasa sarsılmıyor. Kripto para borsası FTX hepimizi her şeyin olabileceği konusunda çok bilinçlendirdi. Bununla birlikte, durum hala her iki yönde de ilerleyebilir, yani güven verici bir çözümle ilgili haberler gelirse 2023’ün ilk iki ayını karakterize eden güven geri gelebilir.” dedi. Chaumont’a göre Silvergate’in iflası Tether (USDT) gibi ABD dolarına endeksli stablecoin’lerle yapılan işlem çiftlerine geçişi hızlandırabilir.

Kaiko Analistleri: Stablecoin’lere Akın Olabilir

Paris merkezli kripto veri sağlayıcısı Kaiko analistleri, 6 Mart’ta yayımladıkları yatırımcı notunda Silvergate’in iflasıyla birlikte, stablecoin‘lerin yatırımcılar arasında muhtemelen daha da yaygın hale geleceğinin altını çizerek “Dolarlarınızı bir borsaya yatırmak yerine, bir stablecoin ihraççısına yatırır, stablecoin alır ve ardından bunları bir borsaya transfer edersiniz” dedi.

İşlem hacminin çoğu halihazırda USDT çiftlerinde yoğunlaşmış durumda. Kaiko tarafından takip edilen veriler, 2017’de yüzde 3 olan BTC/USDT çiftlerinin mevcut işlem hacminin yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğunu gösteriyor.

CoinGecko’nun verilerine göre, USDT‘nin günlük işlem hacmi Şubat ayında günde ortalama 47 milyar dolar iken, Mart ayında şu ana kadar günde ortalama 32.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyır.