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Yaz geliyor ve balinalar halen tatile çıkma niyetinde gibi görünmüyor. Bu yaz diğerlerinden farklı olur mu? Bunu zaman gösterecek ancak genellikle yılın ikinci çeyrek sonu ve üçüncü çeyreğinde piyasalar düşüş eğiliminde oluyor. Buna da “sat ve tatile çık” dalgası deniyor.

Cardano Balinaları

Cardano (ADA) fiyatı, altcoin piyasalarının son 7 günde geri çekilmesiyle %4 düştü. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,39 dolarlık direncin üstünde tutunmakta güçlük çekiyordu. Nitekim Bitcoin fiyatı da 29.000 doları tutmakta zorlanıyor. Ancak 28.800 doların destek belirtileri göstermesi sevindirici. Eğer yılın ilk üç ayında yaptığı hareketleri tekrarlarsa Bitcoin fiyatının bu ay 32.400 ve üzerinde yeni bir zirveye koşması gerekecek.

Elbette tüm bunlar beklenti, bize rakamlar gerek. Bunu da on-chain sağlıyor. Veriler bize Cardano balinalarının yeniden harekete geçtiğini gösteriyor. Fiyat bir süredir aşamadığı 0,4 dolar eşiğini tekrar geride bırakabilir.

ADA Coin Tahminleri

Cardano, düzenleyicilerin First Republic Bank’ın satışına yardımcı olmasıyla genel piyasa düşüşünden nasibini aldı. Fakat endişeye mahal yok ABD’nin kurtarması gereken en az 2 banka daha sıraya girdi. Üstelik 10’un üzerinde bankacılık hissesi bugün çift haneli kayıp yaşadı. Yani Mart ayında başlayan kriz bitmedi, daha da kötüsü derinleşiyor. Çok daha ilginç olansa Temmuz ayına kadar süreç böyle devam ederse ikinci çeyrek kazanç raporları açıklandıktan sonra birçok bankanın fiili iflası da gerçekleşecek.

Elbette ADA Coin’e dönersek Nisan ayına kıyasla, Cardano ağında tamamlanan USD cinsinden işlem hacminde önemli bir artış yaşandı. İşlem hacmi 10 Nisan tarihinden bu yana 2 milyar doların üstünde tutunuyor. Cardano için, ADA İşlem hacimlerinin 2023’ün ilk çeyreğinde yalnızca iki kez 2 milyar doları aştığı düşünüldüğünde Bu durum yatırımcıların yükseliş hissiyatını haklı biçimde destekleyebilir.

ADA Coin fiyatındaki %4’lük düzeltmeye rağmen Cardano balinaları etkilenmemiş görünüyor. Son yedi işlem gününde balinalar alım satım faaliyetlerini %33 oranında artırdı.

Yukardaki grafik 28 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında günlük büyük işlemlerin 8,07 milyar dolardan 10,81 milyar dolara nasıl yükseldiğini göstermektedir.

Özetle ağdaki ilgi artıyor ve balinalar alım eğilimli. Eğer Bitcoin cephesinde de pozitif hava canlanırsa 0,4 ve 0,42 doların ardından 0,45 dolara ulaşan bir fiyat görebiliriz.