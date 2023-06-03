Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto ATM‘lerinin sayısı, yılın ilk çeyreğinde dünya çapında bir düşüş eğilimi gösteriyordu. 2023’ün ilk dört ayında kripto ATM’lerinin sayısında 5.850 adet azaldı. Ancak yılın ilk aylarında devam eden bu düşüş trendi, Mayıs ayında tersine döndü ve kripto ATM’lerinin sayısı yeniden yükselişe geçti.

Kripto ATM’lerinin Sayısındaki Düşüş Trendi Tersine mi Dönüyor?

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin seneler içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde kripto ATM’lerinin faaliyete girmeye başladı. Ancak bazı ülkelerin mali düzenleyici kurumları kripto para birimlerine yönelik daha özgürlükçü bir anlayışı benimserken bazı ülkelerin düzenleyici kurumları ise kripto para birimlerine yönelik nispeten daha kısıtlayıcı düzenelemeler getirdi.

Artan düzenleyici baskı ve kripto para piyasasındaki düşüşün de etkisiyle kripto ATM‘lerinin sayısı, 2023’ün ilk çeyreğinde önemli düşüşler kaydetmeye başlamıştı. Ancak bu düşüş trendi, Mayıs ayında yeniden tersine döndü ve kripto ATM’lerinin sayısında önemli artış kaydedildi.

Mayıs’ta 1400’e Yakın Kripto ATM’si Daha Faaliyete Girdi

Dünya çapında faaliyet gösteren toplam kripto ATM sayısı, 2023’ün ilk dört ayında sürekli olarak önemli düşüşler kaydetti. Bu süreçte Avustralya, Polonya ve İspanya gibi bazı ülkelerdeki kripto ATM’lerinin sayısı artsa da ABD’de faaliyet gösteren kripto ATM’lerinin sayısında düşüş, toplam kripto ATM’lerinin sayısının düşmeye devam etmesine neden oldu. Ancak kripto ATM’lerinin sayısındaki bu düşüş trendi, Mayıs ayında tersine döndü. Coin ATM Radar verilerine göre Mayıs ayında 1.397 adet kripto ATM’si daha faaliyete girdi.

Coin ATM Radar tarafından paylaşılan güncel verilere göre yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde faaliyette olan kripto ATM’lerinin toplam sayısı, 35.000’in üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri, kripto ATM sayısında şu anda lider konumda. Toplam kripto ATM’lerinin yaklaşık %85’i ABD’de faaliyet gösteriyor. İkinci sırada ise %7,6 ile Kanada yer alıyor.