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  •   Kripto Analiz Platformu Kritik Metrikleri Paylaştı: Güncel Veriler, Ethereum (ETH) İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Kripto Analiz Platformu Kritik Metrikleri Paylaştı: Güncel Veriler, Ethereum (ETH) İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Özet

  • Piyasadaki düşüş eğilimi ve Ethereum'daki (ETH) değer kayıpları devam ederken kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri paylaştı ve kritik metriklere dikkat çekti.
  • Santiment, fiyattaki değer kaybına karşın kripto para borsalarındaki ETH arzının düşmeye devam ettiğini bildirdi.
  • Borsalardaki ETH arzındaki düşüşün yanı sıra Santiment'e göre ortalama işlem ücretleri de Mart ayında ETH'nin 2100 dolar seviyelerine yükselmesinden hemen önce görülen seviyelerine geri döndü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
11:15
23 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’in güne düşüş ile başlaması ve 30.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekilmesiyle beraber yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), gün içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1900 dolar seviyelerinin altına geriledi. Ancak kripto analiz platformu Santiment, borsalardaki ETH arzının düşmeye devam ettiğini belirterek güncel metrikleri paylaştı. Ayrıca Santiment’e göre ortalama işlem hacimleri de Mart ayında ETH’nin 2100 dolar seviyelerine yükselmesinden hemen önce görülen seviyelerine geri döndü

Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte %1,5’in üzerinde değer kaybeden Ethereum (ETH), 1877 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 1,17 trilyon dolar seviyelerinde.

Öte yandan kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki düşüş eğilimi ve ETH’deki değer kayıpları devam ederken güncel verileri ve kritik metrikleri paylaşarak borsalardaki ETH arzının düşüşte olduğunu bildirdi.

Borsalardaki ETH Arzı Düşüşte

Kripto para piyasasının güne düşüş ile başlamasıyla beraber yeniden düşüşe geçen ve 1900 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen Ethereum (ETH), 1877 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ancak kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi ve Ethereum’daki (ETH) değer kaybı devam ederken kripto analiz platformu Santiment, kritik metrikleri paylaştı ve güncel verilere dikkat çekti.

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para borsalarındaki ETH arzının düşmeye devam ettiğini ve ayrıca ortalama işlem ücretlerinin de Mart ayında ETH’nin 2100 dolar seviyelerine yükselmesinden hemen önce görülen seviyelerine geri döndüğünü bildirdi:

“Ethereum şimdilik 1.900$ seviyesini koruyamamış olsa da, arz seviyesi borsalardan uzaklaşmaya devam ediyor. Buna ek olarak, ortalama ücretler en son Mart ayında $ETH fiyatının 2.100 $’a yükselmesinden hemen önce görülen seviyelere geri döndü.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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