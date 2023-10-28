Kraken Borsası, 30 Kasım İtibarıyla Kanada’da USDT İşlemlerini Durduruyor

Kripto para borsası Kraken, Kanada’daki yasal düzenlemelerdeki değişiklik kapsamında bazı kripto para birimlerine ilişkin alış ve satış işlemlerini askıya alacağını duyurdu. Yapılan açıklamada USDT başta olmak üzere bir dizi kripto para biriminin alış ve satış işlemlerinin askıya alınmasının nedeni olarak ise Kanada’daki mevcut yasal düzenleyici çerçeveye işaret edildi.

Kraken, Kanada’da USDT Ticaretini Durduruyor

Kraken borsası, Kanada’daki yasal değişikliklere uyum sağlamak adına platformda bazı kripto para birimleri ile alış ve satış işlemlerini durduracağını duyurdu. Borsa, kullanıcılara gönderdiği e-posta aracılığı ile 30 Kasım itibarıyla USDT, DAI, WBTC (Wrapped Bitcoin) ve WETH (Wrapped ETH) de dahil olmak üzere bir dizi kripto para birimi işlemlerinin durdurulacağına yönelik bir bilgilendirme yaptı.

Kanada’daki yasal düzenlemelerdeki değişiklik kapsamında bazı diğer kripto para borsaları da geçmiş aylarda benzer adımlar atmıştı. ABD merkezli kripto par borsası Coinbase, Ağustos ayında USDT ve DAI de dahil olmak üzere bir dizi kripto para biriminin alış ve satış işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Kraken Yetkilisinden Açıklamalar

USDT‘nin de dahil olduğu 5 farklı kripto varlık cinsinden alış ve satış işlemlerini durduracağını açıklamasının ardından Kraken sözcüsü açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda yasal düzenlemelerdeki değişikliğe işaret edildi.

Yasal düzenlemelere uyumluluğa vurgu yapan Kraken sözcüsü, yetkili kurumlar ile gerekli istişareleri yaptıklarını dile getirdi. Yetkili kurumlar ile yapılan görüşmelerin ardından USDT ve WBTC de dahil olmak üzere bir dizi kripto para birimi alış ve satış işlemlerinin durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Yapılan açıklalamara göre 30 Kasım itibarıyla USDT, DAI, WBTC ve WETH alış ve satış işlemleri tamamen durdurulacak. Ayrıca 5 Aralık itibarıyla ise kalan varlıklar “geçerli piyasa kuru üzerinden” ABD Dolarına çevrilecek ve yatırımcıların hesabına aktarılacak.