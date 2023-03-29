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Korkulacak Bir Durum Var Mı? Binance Olayını Uzmanlar Değerlendirdi! Binance Güvenli Mi?

Hacim kralı borsa güvenli mi? Son davanın ne gibi sonuçları olabilir. Uzmanlar borsadan mevduat çıkışlarını nasıl değerlendiriyor?
18:25
29 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsasının karşı karşıya kaldığı dava açıkçası sürpriz değildi ve sonuçları da tahmin edilebilir düzeyde. Devam eden bankacılık krizinin ortasında ABD’nin mali düzenleyicileri kendileri için çok daha önemli bir konuya yani kripto paralara odaklanabiliyor buna ayıracak vakit bulabiliyorlar. Peki bu dava kripto para yatırımcılarını endişelendirmeli mi? Binance borsasını kullanmak güvenli mi?

Binance Güvenli Mi?

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası birden fazla başlıkta çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Daha önce detaylarını son dakika olarak sizlerle paylaştığımız için bunları tekrar etmenin anlamı yok. Peki bu davanın sonucu ne olur? Geçmişte kripto para şirketleri benzer çok sayıda dava gördü. Ve açıkçası kripto para davalarına da bu süreçte bakış açısı değişti. Eskiden bir kripto şirketine dava açıldığında artık onun hayatı karardı diye bakılırdı. Fakat bugün Coinbase dahil tüm kripto şirketlerine dava veya soruşturma açılabiliyor.

Binance borsası da geçmişte “gri alanda gösterdiği faaliyetler nedeniyle” karşı karşıya kalacağı yaptırımları muhakkak hesaplamıştır. Bu tarz davalarda çeşitli yaptırımlar uygulanır ve bu genelde para cezasıyla sınırlıdır. Binance tahmini birkaç yüz milyon dolarlık cezasını ödeyip bu geçmişi temize çekebilir. Şimdilik en muhtemel senaryo bu görünüyor. Yani özetle faaliyetlerine devam ettirme noktasında ciddi bir sorun yaşaması beklemediğinden Binance Şubat ayına göre daha az güvenilir değil.

Binance Borsasından Kaçış

Son davanın ardından bir bank run başladığı iddia edilse de uzmanlar bunun abartıldığı kadar büyük bir hareketlilik olmadığını savunuyor. Duyurudan bu yana borsadan 2,2 milyar dolarlık kripto para çıkışı yaşandı (yaklaşık 45 saatlik bir süre). Bunun bir kısmı, haberi takip eden ilk bir saat içinde yaşanan küçük para çekme işlemlerinden kaynaklandı. Yine de aynı süre zarfında borsaya 1,3 milyar dolarlık kripto para gönderildi bu da 900 milyon dolarlık net bir çıkış anlamına geliyor.

Nansen’den Martin Lee bir Telegram mesajında, “Henüz bir bank-run’a dair gerçek bir işaret yok, bu konudaki korkuların geçen yılın sonundaki tüm ödeme gücü korkuları döneminden çok daha düşük olduğunu hissediyorum” dedi. Lee, Binance borsasının son birkaç hafta içinde normalden daha yüksek para çekme işlemleri gördüğünü ve Ethereum tabanlı tokenler açısından günlük ortalama 385 milyon dolar para çekildiğini belirtti. CFTC haberlerinin yayınlandığı gün 1,3 milyar dolarlık para çekme işleminin gerçekleştiğini, ancak bunun 13 Aralık 2022’de borsayı terk eden 3 milyar doların oldukça altında olduğunu da sözlerine ekledi. Dunleavy Investment Research’ün kurucusu ve Messari’nin eski kıdemli araştırma analisti Tom Dunleavy şunu söyledi;

“Binance borsasının yaşadığı çıkışlarla ilgili çok sayıda bomba gibi manşet gördüm, ancak bunlar aslında normalden daha az”.

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