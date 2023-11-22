Kripto para birimi ADA için yükselişin artık gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Piyasada devam eden kargaşaya rağmen kimi analistler altcoin ADA’nın ralli aşamasının artık bir an meselesi olduğunu belirtiyorlar. ADA’da son 30 günde yaklaşık olarak yüzde 50’lik bir rallinin gerçekleştiğini belirtelim. Buradaki temel soru ise ADA’nın bu sene kıramadığı kilit dirençleri geçip geçemeyeceği ile ilgili.

ADA Bir Fiyat Rallisine Hazır Mı?

Analist ve kripto Youtuber LuckSide Crypto kripto para birimi ADA’nın fiyat performansının diğer kripto paraların gerisinde kaldığını belirtiyor. Analist ayrıca yatırımcılara ADA için önemli kazanımların ufukta olduğu konusunda güvence verdi.

Analist, kripto para birimi ADA’nın yıl boyunca mücadele ettiği zorlu bir engel olan 40 ila 41 sent aralığını aşmak için ısrarlı girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladı. Ayrıca bu başarısızlığın aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirdiğini ve fiyatın düştüğünü belirtti.

Aylık Grafik Cardano Coin İçin Ne Diyor?

Bir aylık grafikte görebileceğimiz gibi, altcoin ADA bu Kasım ayında iki kez 40 sentin üzerine çıkmaya çalıştı. Bu durum aslında piyasa hareketlerine bağlı olarak gelişti. Piyasada olumlu fiyat hareketleri ADA’yı da etkiliyor. En son ADA Nisan ayında 0,40 dolar seviyesini geçmişti.

Analist BTC ve ADA arasında paralellikler kurdu. BTC’nin 38 bin doların üzerine çıkmayı başarması halinde ADA’nın da önemli direnç seviyelerini kırmaya çalışacağını belirtti. una göre Bitcoin eğer 38 bin dolarlık kritik direnci geçerse ADA da 0,50 dolar seviyelerine doğru yolculuğa çıkabilir.

ADA Bu Önemli Direnç Seviyelerini Kırabilir mi?

Analist LuckSide, altcoin ADA için yükseliş umutları taşıyan tek kişi değil. Birçok analist, kripto para birimi ADA’nın “boğa öncesi” aşamada olduğuna dikkat çekiyor. Analistler önümüzdeki zaman dilimlerinde ADA için yüzde 100’lük bir ralli bekliyorlar.

Crypto Capital Venture’ın Kurucusu Dan Gambardello bu konuda ümitli olanlardan. Kendisi ADA için sadece ralli beklemiyor. Tüm zamanlar rekorunun geçileceğine işaret ediyor. Analiste göre ADA yaklaşık olarak 11 dolarlık bir zirve fiyatına gelecek. Gambardello ayrıca tarihsel eğilimlere dikkat çekerek, ADA’nın önceki BTC Halvinginden bir yıl sonra önemli bir fiyat artışı yaşadığını belirtti.