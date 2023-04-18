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Komiteden Son Duruma İlişkin Açıklama Geldi: FTX Borsası Yeniden mi Başlatılıyor?

FTX'in Resmi Teminatsız Alacaklılar Komitesi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile son gelişmelere ilişkin bir bilgilendirme yaptı.
20:15
18 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in Resmi Teminatsız Alacaklılar Komitesi’nin (UCC) resmi Twitter hesabından son gelişmelere ilişkin bir dizi paylaştım yaptı. Son duruma ilişkin bir bilgilendirme yapan komite, FTX borsalarını yeniden başlatmak veya satmak ve alacaklılar için değer yaratmak için tüm seçenekleri değerlendirmek üzere komitenin borçlularla birlikte çalışmakta olduğunu belirtti. Ancak komitenin yaptığı paylaşıma göre henüz borsaların yeniden başlatılması veya satışı için kesin bir zaman çizelgesi yok.

Komite, Son Gelişmelere İlişkin Bir Açıklama Yaptı

Kaydedilen işlem hacimleri bakımından geçmişte dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in 2022’de iflas etmesi, kripto para piyasasında oldukça önemli bir etki yarattı. İflasın hemen ardından resmi kurumlar soruşturma sürecini başlattı. FTX’in iflası, kripto para piyasası üzerindeki düzenleyici baskının da önemli ölçüde artmasına sebep oldu. Çok sayıda kripto şirketinin arka arkaya iflas etmesi, bu sürece hız kazandırdı. Sonuç olarak FTX’in iflası, borsada yatırımı bulunan kullanıcılar başta olmak üzere çok sayıda yatırımcının mağdur olmasına sebep oldu. Bu süreçte alacaklıları temsil eden komiteler de oluşturuldu. FTX’in Resmi Teminatsız Alacaklılar Komitesi de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile son duruma ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

“Kesinleşmiş Bir Zaman Çizelgesi Yok”

FTX’in Resmi Teminatsız Alacaklılar Komitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, FTX borsalarını yeniden başlatmak veya satmak ve alacaklılar için değer yaratmak için tüm seçenekleri değerlendirmek üzere komitenin borçlularla birlikte çalışmakta olduğunu ifade ederek sürece ilişkin kesin bir zaman çizelgesi olmadığını belirtti:

“Komite, FTX borsalarını yeniden başlatmak veya satmak ve alacaklılar için değer yaratmak için tüm seçenekleri değerlendirmek üzere Borçlularla birlikte çalışıyor. Şu anda borsaların yeniden başlatılması veya satışı için kesin bir zaman çizelgesi yok. Resmi bir süreç başlatılana kadar, FTX borsalarının yeniden başlatılmasını satın almak veya sponsorluk yapmakla ilgilenen taraflar, Borçlular ve Komite ile iletişime geçmelidir. Komite, alacaklıları diğer gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edecektir.”

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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