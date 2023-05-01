Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim haline gelen tecrübeli analist Peter Brant, Bitcoin için yaptığı analizlere bir yenisini daha ekledi. Brant, BTC'nin altcoin'lerden daha iyi performans göstermesini bekliyor.

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2017 yılında yaşanan büyük Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle kripto para dünyasında da ün kazanan ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim haline gelen tecrübeli analist Peter Brant, BTC için yaptığı analizlere bir yenisini daha ekledi. Brant, Bitcoin’in altcoin’lerden daha iyi performans göstermesini bekliyor.

Analistin Gözü Bitcoin Hakimiyet Grafiğinde

Kişisel Twitter hesabından Bitcoin’e dönük son analizini paylaşan tecrübeli analist Peter Brant, piyasa değerinin ne kadarının BTC’ye ait olduğunu izleyen Bitcoin hakimiyet grafiğini (BTC.D) yakından takip ediyor gibi görünüyor.

Analiste göre, BTC.D yaklaşık iki yıl boyunca bir dikdörtgen içinde akümüle olmasının ardından patlama yapmaya hazır görünüyor:

Bitcoin’in baskınlık grafiği şu anda birden fazla üst ve alt sınır teması olan 24 aylık bir dikdörtgen oluşturdu. Şimdilik BTC.D’yi sınırlayan aralık bu. Ancak, bu aralığın sert şekilde kırılması büyük bir öneme sahip olacak. Benim beklentim Bitcoin’in tüm BTC taklitçilerini toprağa gömmesi yönünde. Sonunda sadece bir tane kral olacak ve o da Bitcoin olacak.

Yükselen bir BTC.D grafiği, Bitcoin’in kripto para piyasanın toplam değerinden daha büyük bir pay almakta olduğu anlamına gelir. Bu, Bitcoin‘in piyasa değerinin diğer tüm kripto paralarınkinden daha hızlı arttığı ya da altcoin’lerin BTC’den daha hızlı değer kaybettiği anlamına gelebilir.

Brandt’ın grafiğine bakıldığında, büyük bir kırılımın fitilinin ateşlenebilmesi için BTC.D’de aylık mum kapanışının yüzde 50 seviyesinin üzerinde olması gerekiyor.

BTC.D Grafiğinde Son Durum

BTC.D grafiği, bu yazının hazırlandığı sırada yüzde 48,38 seviyesinde bulunuyor. Grafikteki aylık mum kapanışının yüzde 50 seviyesinin altında olmuş olması henüz Brant’ın beklentisinin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor olsa da altcoin yatırımcılarının temkinli bir şekilde hareket ederek grafiği yakından takip etmeleri gerekiyor.