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Kısa Vadede Ralli için Hazırlanan Altcoin’de Kırılım Onayına Dikkat!

Yatırımcılar ve trader'lar, yeknik veriler ışığında kısa vadede ralli için hazırlanan altcoin'de kırılım onayını beklemeli.
18:50
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tron DAO’nun resmi Twitter hesabından duyurduğu yakın tarihli blog paylaşımında TRON‘un (TRX) yatırımcılarına ve takipçilerine bazı zincir üstü (on chain) ölçümlerdeki ilerleme hakkında bilgi verildi ve güçlü temele vurgu yapıldı.

Tron’un Güçlü Temeli

Rapora göre, Tron’un blok boyutu 43.61 milyonu geçti ve ağ üzerinde oluşturulan hesap sayısında ani bir artış kaydedildi. Blog gönderisi, ayrıca Tron ağı üzerinde bu hafta yaklaşık 971 bin 880 hesap oluşturulduğu belirtildi. İşlem sayısı ve TVL’deki ani artış ile TRON token‘ı iyi bir hızda büyüyor gibi görünüyor. Büyüme, Tron’un insanlar arasındaki güvenilirlik konusunda kendini göstermesini sağlıyor.

Sosyal baskınlık metriği ise ara ara ani artışlarla mevcut seviyelerindeki konumunu korumaya devam ediyor. Haziran ayında bir miktar olumsuz duygu söz konusu olmuş olsa da bunun dışında Tron için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor.

Her ne kadar sosyal medya tarafında işler iyi gidiyor gibi görünse de TRX için her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemek pek mümkün değil. Hacim ve piyasa değerleri, Mayıs ayından bu yana istikrarlı bir düşüşe işaret ediyor. Ayrıca, Tron’un hacim metriğinde yüksek volatilite söz konusu.

Ayrıca, geliştirme faaliyetlerinde eşi görülmemiş bir düşüş söz konusu. Bu, yakın zamanda Tron’un teknolojisinde çok fazla iyileştirme veya büyük değişiklik olmayacağının işareti olarak kabul edilebilir.

Kısa Vadede Ralli Hazırlığı

Tüm bunlarla birlikte, Tron‘un olumlu ve olumsuz yönleri birbiriyle sürekli çelişiyor gibi görünüyor. Fiyat, mikro çerçevede aynı volatiliteyi gösteremiyor.  TRX, bir süredir 0,071 dolardaki direnci ila 0,063 dolardaki destek seviyeleri arasında işlem görüyor. Birçok trader ve yatırımcı, kar etmek için fiyat dirence geldiğinde short, desteğe geldiğinde ise long (uzun) pozisyon açma eğiliminde. Bununla birlikte fiyat son günlerde 0,063 dolardaki direnç seviyesini kırsa da bu kırılım kısa süreli oldu ve sert şekilde düştü.

TRX, 30 Ağustos’ta Bollinger Bantları’nın orta çizgisinin üzerinde işlem görüyordu. Bu altcoin için bir yükseliş işareti olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, RSI 50 seviyesinde kalarak ne alıcıların ne de satıcıların baskın olmadığını gösteriyor. CMF ise 0.17’den yükselişe geçti. Bu da önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası bir ralliye işaret ediyor.

Şu an için TRX’in kısa vadeli direncini kırıp kırmayacağını izleyip ve bu kırılımın teyitini beklemek gerekiyor.

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