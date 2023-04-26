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Kimse Bunu Beklemiyordu! Teknoloji Devi Apple, Bitcoin Konusunda Geri Adım Attı!

Teknoloji devi Apple, Mac'lerinin işletim sistemi olan macOS için yayımladığı son güncellemenin beta sürümü ile yıllardır macOS'ta yer aldığı tespit edilen Bitcoin'in (BTC) whitepaper'ını sessizce kaldırdı.
09:35
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, Mac’lerin işletim sistemi olan macOS’ta yıllardır yer verildiği tespit edilen Bitcoin’in (BTC) whitepaper’ını (teknik belgesini) yayımladığı güncellemenin son beta sürümünde sessizce kaldırdığı ortaya çıktı.

Apple, macOS Ventura 13.4 Beta Sürümü İle Noktayı Koydu

Apple odaklı haber sitesi 9to5Mac, teknoloji devi Apple’ın yayımladığı macOS Ventura 13.4‘ün son beta sürümünde test amaçlı sunulan tarayıcı uygulaması Virtual Scanner II’yi kaldırdığını bildirdi. Uygulamanın kaldırılması ile Bitcoin’in teknik belgesi de macOS’tan kaldırılmış oldu.

Teknoloji uzmanı Andy Baio, 5 Nisan 2023 tarihili bir blog yazısında en büyük kripto paranın mucidi Satoshi Nakamoto’nun kaleme aldığı teknik belgenin beş yılı aşkın süredir yayımlanan her macOS sürümünde yer aldığını tespit ettiğini bildirmişti. Teknik belge, macOS’teki Virtual Scanner II adlı test amaçlı olarak sunulan tarayıcı uygulamasının içinde yer alıyordu.

Hiç kimse Bitcoin’in teknik belgesinin uygulama içinde neden yer aldığını bilmiyor olsa da konunun Apple mühendisleri arasındaki bir şakadan ibaret olduğuna dönük yorumlar söz konusuydu. Apple odaklı haber sitelerinden bir diğeri olan Apple Insider, Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs‘ın Satoshi Nakamoto olduğu gibi çılgınca komplo teorilerinin üretildiğini bildirecek kadar ileri gitmişti.

Nitekim Apple, Bitcoin’in teknik belgesinin macOS’larda yer aldığının tespit edilmesinin ardından teknik belgeyi Mac işletim sisteminden kaldırarak başlayan tartışmalara adeta nokta koymuş oldu.

Bitcoin’in Teknik Belgesine Ulaşmak Artık Mümkün Değil

Bitcoin‘in teknik belgesi şimdiye kadar Görüntü Yakalama uygulamasının içindeki bir klasörde, PDF’ler ve resimler gibi rastgele görünen diğer dosyalarla birlikte işlem sisteminin içinde yer alıyordu. 9to5Mac, Apple’ın yaptığı değişiklikle ilgili olarak “Bu durum, hem Bitcoin’in teknik belgesinin hem de dahili aracın normal kullanıcılar tarafından artık asla ulaşılamayacağı yönündeki ilk teorimizi büyük ölçüde doğruluyor.” dedi.

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