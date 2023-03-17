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  •   Kemerlerinizi Bağlayın, Geliyor! Messari’nin CEO’su Selkis Bitcoin Fiyatı İçin Net Konuştu, Tarih Verdi!

Kemerlerinizi Bağlayın, Geliyor! Messari’nin CEO’su Selkis Bitcoin Fiyatı İçin Net Konuştu, Tarih Verdi!

Kripto araştırma şirketi Messari'nin kurucu ortağı ve CEO'su Ryan Selkis, ABD ve Avrupa'da patlak veren banka krizinin ortasında Bitcoin'in (BTC) gelecekteki fiyatına ilişkin yepyeni bir yükseliş öngörüsünde bulunarak tarih ve fiyat verdi.
12:30
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto araştırma şirketi Messari’nin kurucu ortağı ve CEO’su Ryan Selkis, ABD ve Avrupa’da patlak veren banka krizinin ortasında Bitcoin‘in (BTC) gelecekteki fiyatına ilişkin yepyeni bir yükseliş öngörüsünde bulunarak tarih ve fiyat verdi. Ryan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, en büyük kripto paranın önümüzdeki 12 ay içinde 100 bin dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.

“Bitcoin’de Güçlü Yükseliş İçin Kurumsallar Alım Yapmalı”

ABD’de Bitcoin’in en ateşli savunucularından birisi olan Selkis’in öngördüğü büyük fiyat hedefi için sunduğu gerekçe ise kurumsallardan gelecek potansiyel BTC alımları.

Selkis’e göre Bitcoin, ABD dolarının değer kaybettiği bir ortamda güçlü bir para olarak kabul görebilir. Messari’nin kurucu ortağı bundan hareketle MicroStrategy gibi kurumsalların federal düzenleyicilerin varlığın önünü kapatmasından daha hızlı davranarak BTC alabileceği ve yükselişe güçlü bir katkı sağlayabileceğini belirterek şunları söyledi:

BTC bir cankurtaran ve sistemden barışçıl bir çıkış seçeneği olarak görüldüğü için geleceğe dönük iyimser bir yatırım. Ancak burada önemli olan iğneye ipliği geçirmek yani kurumsalların onu satın alabilmesi ve bizimle birlikte savunabilmesi. Şu anda en iyi durum senaryosu bu.

Bitcoin Toparlanıyor

Bitcoin fiyatı, 2021’in Kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) bu yana düşüş trendinde hareket ediyor. 2023 yılına girilmesiyle BTC’nin 2022’deki sert kripto kışının olumsuz etkilerini geride bırakmaya başladığı ve yukarı yönde harekete geçtiği görülüyor.

Önde gelen kripto para, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 5,72 yükselişle yeni bir kripto para piyasası rallisine öncülük ediyor. Selkis’in BTC için ortaya koyduğu fiyat öngörüsü mevcut fiyatların oldukça üstünde olsa da en büyük kripto paranın 2024 ve sonrasında bu seviyeleri ve hatta çok daha üstünü göreceğine dönük birçok uzman öngörüsi bulunuyor.

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