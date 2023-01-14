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Bitcoin’in (BTC) fiyatının 20.000 dolar sınırını aşmasıyla birlikte, öncü kripto para biriminin piyasa değeri şu anda Visa ve MasterCard’ın toplam değerinden daha fazla oldu. Son hamle, ABD TÜFE’sinin %6,5 ile piyasa beklentilerine yakın çıkmasının ardından geldi; bu da Bitcoin gibi asimetrik varlıklar için fırsatlar yaratıyor.

Bununla birlikte, bazı zincir içi veriler, BTC’nin pozitif fiyat dalgalanması için muhtemelen bir katalizör görevi gören artan sayıda balina aktivitesine de işaret ediyor.

Büyük Balina Birikimi

14 Ocak’ta Bitcoin’in fiyatı, yatırımcıların enflasyonun dibe vurmuş olabileceği ya da düşüşe geçtiği yönündeki düşüncelerin ışığında 21.000 doları aştı. Var olan ilk kripto para biriminin değeri %7,5 oranında artarak 21.299 dolara ulaştı. Fiyat 8 Kasım’dan bu yana 20.000 doların üzerine çıkmamıştı ve bugün art arda 11. gününü geride bıraktı.

Ünlü analizi platformu olan Santiment tarafından yayınlanan bir rapora göre, 100 ila 1.000 BTC’ye sahip olan Bitcoin (BTC) adreslerinin sayısı hızla artıyor. Devam eden balina birikimiyle birlikte veriler, fiyat artışının muhtemelen daha geniş kripto piyasası üzerinde dalgalanma etkisi yaratacağını belirtiyor.

Santiment tarafından yayınlanan grafik, 100 ila 1.000 BTC içeren 416’dan fazla adres olduğunu ortaya koyuyor. Bu, yalnızca son sekiz hafta içinde %3,04’lük bir artışı temsil ediyor. Fiyat artışıyla birlikte, BTC’nin işlem hacmi de son 24 saat içinde %38 oranında arttı. Bu artış, Bitcoin’in toplam hacmini yaklaşık 44 milyar dolara çıkarırken, piyasa değerinde de %9,46’lık bir artışa neden oldu. Bitcoin fiyatı, en son atılımdan önce birkaç hafta boyunca 16.000 ila 17.000 dolar arasında dar bir aralıkta sıkışmıştı.

Bitcoin (BTC) Fiyat Dalgalanması

Coinglass’tan elde edilen verilere göre, yukarı yönlü dalgalanmalar, son beş gün içinde 100 milyon doları aşan likidasyonlarla kısa pozisyonları hazırlıksız yakaladı. 14 Ocak’ta en yüksek miktar 296 milyon doları aştı. Ayrıca, IntoTheBlock’un analizlerine göre, Bitcoin ve Ethereum için borsa akışları artık stabilize oldu. Bu, kurucusu Sam Bankman-Fried’in neden olduğu FTX’in feci çöküşünden bu yana en düşük çıkış olarak kaydedildi. Bu durum, merkezi borsalara ilişkin endişelerin de azaldığını gösteriyor.

Halihazırda Bitcoin (BTC) fiyatı 20,739 dolardan işlem görmektedir. Bu, kripto piyasası izleyicilerine göre hafta boyunca %23,12’lik bir kazancın aksine, gün içinde %10,23’lük bir artışı temsil ediyor. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un değeri %9,7’ye kadar yükselirken, Cardano ve Dogecoin gibi diğer kripto para birimlerinde de önemli fiyat artışları görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.