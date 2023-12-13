Kaybeden Olmamak İçin Bu Altcoin’e Dikkat! Analiste Göre “Şok Dalgası” Geliyor!

Kripto para piyasası Ekim ayından bu yana sürdürülebilir bir yükseliş trendinin tadını çıkardı ve özellikle birçok altcoin’in fiyatı 2022’nin başından bu yana görülmemiş seviyelere çıktı. İkinci en büyük kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum‘un (ETH) fiyatı bu süre zarfında 2 bin 300 doların üzerine çıktı. Ancak 10-11 Aralık gecesi 300 milyon doları aşan tasfiyeleri tetikleyen piyasa genelindeki düşüşle altcoin’ler sert şekilde düştü. Beklendiği gibi ETH de bu düşüşten payına düşeni aldı ve fiyatı yaklaşık 2 bin 350 dolardan 2 bin 150 dolara kadar düştü.

ETH’de Satış Hacmi Artıyor

Bir şekilde yeniden istikrar kazanan Bitcoin‘in aksine Ethereum‘daki düşüş devam ediyor. Kripto para analisti ve trader’ı AlanSantana, altcoin kralındaki düşüş dalgasının henüz başında olunabileceği konusunda uyardı. Analist yaptığı uyarıda “ETH için düşüş dalgası daha yeni başlıyor ve hatta düşüş dalgasının bir kısmı gerçekleşti” dedi.

AlanSantana, Ethereum’un mevcut görünümüne ilişkin yaptığı yorumda altcoin’in aylardır görülen en güçlü düşüşü gördüğünü söyledi. Analist, ETH’nin satış hacminin alım hacmini önemli ölçüde geçtiğini ve 10 günlük Üstel Hareketli Ortama‘nın (EMA 10) altında mum kapanışları yapmaya devam ettiğine dikkat çekti.Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) mevcut duruma bakarak da yatırımcıları uyaran analist, RSI’nın düşüş momentumunun arttığı şu dönemde sanki bir uçurumun kenarından atlamış gibi bir görüntü verdiğini belirtti.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında ETH’nin öncelikle bin 764 dolara kadar çekilmesini beklediği görülüyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunamaması halinde ise bir sonraki durak bin 639 dolar ve hatta bin 462 dolar olabilir.

AlanSantana her ne kadar ETH’nin sert düşüş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylese de mevcut fiyat düzeltmesinin sona ermesinin ardından altcoin’in 2021’den çok daha güçlü bir yıl geçirebileceğini ifade etti. Bilindiği üzere Ethereum 2021’de tarihinde ilk kez 4 bin doların üzerine çıkmış ve yılı 3 bin 760 doların üzerinde güçlü bir şekilde kapatmıştı.

Analist hakim düşüş trendine rağmen paniğe kapılmak için çok az neden olduğunun altını çizerek, piyasanın yatırımcılara her zaman fırsatlar sunduğunu ve harekete geçmek için her zaman yeterli vakitin bulunduğunu da ekledi.

ETH Fiyatında Son Durum

Ethereum, artan yatırımcı coşkusu ve bir dizi olumlu haber akışı ile altcoin piyasasını yükselişe geçirerek Ekim ayı sonlarından bu yana yılın en büyük çıkışını yaptı. Bu yükseliş trendi 11 Aralık’ta günün erken saatlerinde yaşanan sert düşüşle son buldu. Şu anda altcoin kralının son 24 saatteki fiyat performansı AlanSantana’nın öngörüsünü doğrular nitelikte, zira ETH satış baskısı altında kalmaya devam ederek 2 bin 200 dolar eşiğinin altında işlem görüyor.

Öte yandan mevcut fiyat düzeltmesine rağmen ETH’nin yılın başından bu yana ortaya koyduğu genel performansı etkileyici olmaya devam ediyor. 18 Ekim ve 13 Aralık tarihleri arasında bin 567 dolardan yaklaşık 750 dolarlık bir tırmanış yaptı. Veriler altcoin’in fiyatının yılın başından bu yana yüzde 80,96 arttığını gösteriyor.

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