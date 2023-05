Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas eden ancak bir zamanlar sektörün en büyük kripto para yatırım fonlarından olan Three Arrows Capital (3AC) kurucu ortağı Su Zhu, ilginç bir karar ile anılıyor. Zhu, BitMEX kripto para borsasının eski CEO’su olan Arthur Hayes’a karşı mahkemeden uzaklaştırma emri aldı.

Hayes’a Uzaklaştırma Kararı

5 Mayıs tarihinde alındığı ortaya çıkan uzaklaştırma emri, “tehdit ve hakaret” içeren üslup üzerine çıkartılmış gibi gözüküyor. Hayes’in direkt olarak Su Zhu‘yu tehdit eden ve hakarete varan ifadeleri olduğu belirtilirken, BitMEX CEO’su Hayes’in ise açık açık yayınladığı birkaç tweet zaten gündemde yer edinmişti.

Hayes, Zhu ve ortağı Kyle Davies’in kendisine 6 milyon dolar borçlu olduğunu vurguladı. Fonun geçen yıl iflas etmesi ile 3AC’nin aslında birçok kurum ile kişiye borçlu kaldığı biliniyor.

Singapur mahkemesi tarafından verilen kararda imzası olan Yargıç Sandra Looi Ai Lin’in çıkardığı emre göre Hayes’in direkt veya dolaylı yollardan Zhu ile iletişime geçmesi yasaklandı. Buna ek olarak Zhu ile ilgili herhangi bir kimlik bilgisinin paylaşılması da yasaklandı. Bu kararın ise Hayes’e Twitter hesabı üzerinden bile tebliğ edilebileceği belirtiliyor.

Aslında Hayes da başı kanunlarla dertte olan kişilerden birisi sayılıyor. Hayes, Şubat 2022’de ABD federal mahkemesi tarafından yargılanıp kefalet ile serbest bırakıldı. BitMEX borsası ile ilgili açılan davada suçlu bulunan Hayes ve ortaklarının bu sebeple işleyecekleri olası suçlara çok dikkat etmesi gerekiyor.

Su Zhu’dan İlginç Platform Girişimi

Alınan uzaklaştırma kararının görüldüğü mahkeme tutanaklarında 3AC’nin 1 milyar dolarlık borcu olduğu da görülüyor. Zhu ve Davies ise bunun devamında OPNX isimli bir kripto para borsasını piyasaya sürdü ve alacaklıların buradaki haklarını alıp satabileceği ilginç bir platform ile gündemde yer edindi. FTX ve CoinFlex gibi iflas eden şirketlerle ilgili alacaklar da burada işlem görüyor.

The Block’un kurucu ortaklarından olan Mike Dudas ise bu durumu ele alarak Su Zhu’nun kurban rolünü oynamasının utanç verici olduğunu paylaştı. Su Zhu’nun şu an sektörün sevilmeyenleri arasında olduğu biliniyor olsa da kripto para dünyasında her an her şey değişebiliyor.