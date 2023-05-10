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  •   Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Özet

  • Son günlerde düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden yükselişe geçti.
  • Bitcoin, kaydettiği son yükselişler ile birlikte 28.200 dolara yaklaştı.
  • Bitcoin'deki son durumu değerlendiren analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
17:15
10 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gün içinde yeniden yükselişe geçti ve 28.200 dolar seviyelerine yaklaştı. Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesiyle beraber kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de ortalama %1,2’lik bir artış gösterdi.

Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.500 dolar seviyelerine gerileyerek düşüş yönlü bir ivme yakalasa da ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bitcoin’in yeniden 28.200 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla beraber kripto para piyasası yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte ortalama %1,2’lik bir artış kaydederek 1,15 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Piyasadaki bu yön belirsizliği sürerken Bitcoin’de son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Sosyal medya hesaplarında ‘CredibleCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’deki değer kaybının daha güçlü bir yükselişe işaret ediyor olabileceğini öne sürdü ve değer kayıplarının 25.000 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini dile getirdi.

Bitcoin’deki son düşüşlerin daha uzun vadeli yükselişlere işaret ediyor olabileceğini belirten analist, Bitcoin’in ilerleyen birkaç aylık zaman dilimi içerisinde de mevcut fiyat seviyelerinde konsolide olabileceğini ifade etti. Ancak analiste göre konsolidasyonun ardından Bitcoin’de yeniden güçlü bir yükseliş başlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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