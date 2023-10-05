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  •   K33 Research, Ethereum Vadeli ETF Verisi İle Yatırımcılara Bitcoin Alın Tavsiyesinde Bulundu

K33 Research, Ethereum Vadeli ETF Verisi İle Yatırımcılara Bitcoin Alın Tavsiyesinde Bulundu

Özet

  • K33 Research analistleri Ethereum vadeli borsa fonlarının düşük işlem hacmi nedeniyle yatırımcılara Bitcoin alın çağrısı yaptı.
  • Analistler Ethereum vadeli ETF'lerin ProShares Bitcoin Strategy ETF'inin sadece %0,2'si kadar işlem hacmine sahip olduğunu açıkladılar.
  • 2021'deki boğa piyasasının Bitcoin vadeli ETF'lerinde büyük işlem hacmi oluşturduğu da belirtildi.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
20:10
5 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

K33 Research analistleri yayınladıkları yeni araştırmaları sonucunda yatırımcılara çağrıda bulundu. Dokuz yeni Ethereum vadeli borsa fonunu (ETF) inceleyen analistler bu fonlarda dönen hacmin Bitcoin ETF’lerine göre değersiz olduğunu açıkladı ve yatırımcılara Ethereum’dan Bitcoin’e dönün çağrısında bulundu. Analistler, Ethereum için kurumsal talep eksikliği nedeniyle şu anda Bitcoin’in tercih edilmesi gerektiğini ve kripto piyasasının kısa vadede yatay seyredebileceğini vurguladılar.

Ethereum İçin Sonun Başlangıcı

3 Ekim tarihinde yayınlanan bir piyasa raporu Ethereum vadeli ETF’lerin ilk gün işlem hacminin ProShares Bitcoin Strategy ETF’inin yalnızca %0,2’sini oluşturduğunu açıkladı. Ekim 2021’de piyasaya sunulan Bitcoin ETF’i ile böylesi bir fark olunması analistlerin Bitcoin’e geri dönme çağrısında bulunmalarına neden oldu.

Andres Helseth ve Vetle Lunde tarafından kalem alınan raporda 2021’de yaşanan boğa piyasası nedeniyle Bitcoin vadeli ETF’lerinde ciddi bir işlem hacmi oluştuğu açıklandı. Bu dönemde böyle bir hacmin Ethereum ETF’lerinde görülmesini kimsenin beklemediğini de açıklayan analistler buna rağmen işlem hacminin çok düşük olduğunu vurguladı.

Şu Anda Tek Tercih Bitcoin Olmalı

Ethereum ETF’lerinde yaşanılan bu kurumsal talep eksikliği analist Lunde’nin EFT furyasından en iyi şekilde yararlanmak için ETH varlıklarını arttırmaya yönelik önceki tavsiyelerinden geri adım atmasına neden oldu. Analist bu durumu şu ifadelerle açıkladı:

“ETH vadeli ETF lansmanı, geleneksel yatırımcılar için kripto yatırımlarına daha kolay erişimin etkisini değerlendirmek için önemli bir ders veriyor: artan kurumsal erişim, yalnızca doyurulmamış önemli bir talep varsa satın alma baskısı yaratacaktır. Ancak şu anda ETH için durum böyle değil.”

Raporun bir kısmında analistler, kripto para piyasasında işlem gören altcoin’lerin büyük çoğunluğu için kısa vadeli fiyat katalizörlerinden yoksun olduklarını ifade etti ve büyük olasılıkla kısa vadede piyasanın yatay bir yörüngede seyredeceğini açıkladı. Lunde’ye göre bu durum yalnızca 2024’ün başlarında ETF onayı için potansiyel bir noktaya sahip olan Bitcoin için elverişli bir otyam oluşturuyor. Ayrıca Nisan 2024’de gerçekleşecek olan halving etkinliğine de dikkat çekiyor:

“Şu an için kripto para piyasasındaki çekim gücü BTC’de kalıyor ve ileriye dönük umut verici bir olay ufku hala agresif birikimi destekliyor.”

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