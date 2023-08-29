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Justin Sun’ın Altın Yumurtası Bitcoin’i Geçti! Bakın Gözde Altcoin Bunu Nasıl Başardı?

Özet

  • TRX, BTC'ye kıyasla güçlü performans sergiledi.
  • Teknik göstergeler TRX için olumlu işaretler sunmaya devam etti.
  • Yatırımcılar BTC ve TRX korelasyonuna dikkat etmeye devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:50
29 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Tron (TRX) geçtiğimiz hafta (21-27 Ağustos) inanılmaz bir performans sergiledi ve Bitcoin‘den (BTC) daha iyi performans gösterdi. Grafiklere göre, öncü kripto para %0,34 değer kaybederken, TRX haftalık performansında %2,64 değer kazandı. BTC’nin fiyat hareketinden ayrışma, TRX’i 0,076 – 0,078 dolar arasındaki önemli ve önceki bir destek bölgesini geri kazanmaya ayarladı. Hareket uzun bir fırsat sunabilir, ancak bir uyarı da vardı.

TRX Coin Son Durum

22 Ağustos’tan bu yana Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde seyrediyor ve son birkaç günde alım baskısının arttığını gösteriyor. Benzer şekilde Chaikin Para Akışı (CMF) da Ağustos başından bu yana sıfır seviyesinin altına inmedi. Bu da TRX’e güçlü sermaye girişi olduğunu gösteriyor.

Bir sonraki kritik direnç seviyesi 0,080 dolardı ve boğalar rotada kalırsa bir sonraki hedef olabilir. Eğer öyleyse, daha fazla yükseliş, destek bölgesinden (0,076 – 0,078 dolar) bir girişle 0,080 doları hedefleyen uzun bir fırsat sunabilir.

Ancak uzun fırsat riskli bir durumdu. TRX geçen hafta BTC’den ayrışmış olsa da, BTC ile pozitif korelasyon katsayısının gösterdiği gibi yeniden birleşme işaretleri vardı. Dolayısıyla, zayıf bir BTC TRX’in destek bölgesini kırmasını sağlayabilir ve uzun kurulumu geçersiz kılabilir. Destek bölgesinin (0,076$ – 0,078$) altında bir mum çubuğu seansı kapanışı uzun fikri geçersiz kılacaktır.

TRX Coin Geleceği

Coinalyze’a göre, Kümülatif Hacim Deltası (CVD) 18 Ağustos’tan bu yana pozitif bir eğime sahip. Bu da alıcıların Ağustos ortasından itibaren istikrarlı bir şekilde piyasa kontrolünü ele geçirdiğini gösteriyor.

Aynı dönemde Açık Faiz (OI) oranları da iyileşti. Yaklaşık 44 milyon dolardan (18 Ağustos) bu yazının yazıldığı sırada 53 milyon doların üzerine çıktı. Artış, türev segmentinde TRX’e yönelik talebin arttığını gösteriyor ki bu da yükseliş eğilimi anlamına geliyor olabilir. Yatırımcılar, ticaret kurulumlarını optimize etmek ve kayıpları en aza indirmek için BTC fiyat hareketini ve TRX korelasyonunu takip etmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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