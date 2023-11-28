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JPMorgan ve Apollo’dan Blockchain Projesine Yönelik Ortaklık: Süreç Nasıl İlerleyecek?

Özet

  • JPMorgan ve Apollo, dikkat çeken bir ortaklık anlaşması sağladıklarını açıkladı.
  • Singapur merkezli blockchain projesi Project Guardian'a yönelik bu ortaklık ses getirmeye devam ediyor.
  • Buna göre projenin pilot test aşamalarında iki önemli kurum da yer alacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Bankacılık sektörünün devleri arasında gösterilen JPMorgan Chase ve Apollo’nun yöneticileri Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından yürütülen Project Guardian pilot projesindeki ortaklık anlaşması sırasında oluşturulan tokenize bir kurumsal ana ağ için planlarını kamuoyuna sundu. 15 Kasım’da MAS; JPMorgan ve Apollo da dahil olmak üzere 17 üye finans kuruluşunun katılımı ile varlık tokenizasyonu ile ilgili çeşitli kullanım aşamalarını test etmek için Project Guardian’a beş ek pilot aşaması sağladı.

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Blockchain Sektörüne Yönelik Önemli AdımlarProject Guardian’a Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

Blockchain Sektörüne Yönelik Önemli Adımlar

JPMorgan Chase ve Apollo, isteğe bağlı portföylerin ve alternatif varlıkların daha sorunsuz yatırımı ve yönetimi, otomatik portföy dengeleme mekanizması ve veri kullanımı özelleştirme için kripto varlıkları test etmek üzere işbirliği yaptığını açıkladı.

Apollo Global Management’ın ortağı Christine Moy, verdiği bir röportajda üretim dereceli tokenizasyonun JPMorgan’ın hizmete sunduğu yeni alınıp satılabilir ürünü olan gün içi reponun ortaya çıkmasında nasıl yardımcı olduğunu açıkladı. Gündeme alınan blockchain projesinin başkanı Tyrone Lobban, ortaklığa konu olan bu sistemin halihazırda 900 milyar doların üzerinde varlığı yönettiğini açıkladı ve sözlerine devam etti:

“Aslında bundan önce gün içi repo piyasası yoktu ve şimdi platformumuz aracılığıyla günde yaklaşık 2 milyar dolarlık gün içi repo işlemi gerçekleştiriyoruz.”

Moy’a göre sistem kurumsal bir ana ağ gibi çalışıyor ve kullanıcılara tokenize yatırım araçları sunma yarışında ilk hamle avantajına sahip olduğunu düşünüyor. Moy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Açıkçası, Ethereum’un ilerlemesini ve yenilikçiliğini ve ilk hareket eden olarak ağ etkilerine nasıl sahip olduklarını gördük ve şimdi tüm yeni nesil yeniliklerin yaratıldığı yer burası.”

Project Guardian’a Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

Kurumsal ana ağ olan Project Guardian; mevcut Müşterini Tanı (KYC) uyumlu kurumsal bankalar, bireysel müşteriler ve varlık yöneticileri ile bir ağa kullanıma sunulmak üzere uygulama eklemek için ölçeklenebilirlik sağlıyor.

MAS, 24 Kasım’da yaptığı bir duyuru ile birlikte Dijital Ödeme Simgesi (DPT) hizmet sağlayıcıları için kripto para yatırımlarında yaşanabilecek spekülasyonu engelleyecek önlemler aldığını açıkladı. Müşterilerin risk farkındalığını belirlemek ve kredi kartı ile alımları reddetmek gibi önlemler MAS’ın DPT hizmet sağlayıcılarından bireysel müşterilerin fiyat spekülasyonundan kaçınmalarına yardımcı olmayı sağlıyor.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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