Jito (JTO) Coin Nasıl Alınır?

Jito Network, Solana Blockchain’i üzerinde inşa edilmiş bir protokoldür. Protokol, JitoSOL likit stake havuzu ve Maksimal Çıkarılabilir Değer (MEV) ürünleri koleksiyonunu sunmasıyla öne çıkmaktadır. Jito Network, sunduklarıyla Solana ekosistemine önemli katkıda bulunmaktadır. Bu rehberimizde son olarak Binance‘de listelenen Jito nedir, JTO coin nereden ve nasıl alınır gibi birçok merak edilen sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Jito Nedir?

Jito, merkeziyetsiz finans (DeFi) fırsatlarına erişim sağlamak isteyen kullanıcılara SOL’larını JitoSOL ile takas etme olanağı sunar. Bu işlemde likiditesini artıran kullanıcılar, stake etme işleminden elde ettikleri kazançların yanı sıra ek ödüller de alırlar.

JitoSOL, kullanıcılara Solana üzerinde MEV çıkarma işlemlerinden gelen gelirlerden ek ödüller sağlama yeteneği ile öne çıkmaktadır. MEV, belirli işlem yürütme sırasında ortaya çıkabilen kar fırsatlarını ifade etmektedir. Örneğin, Orca’daki büyük bir takas havuzu fiyatını Raydium veya Serum’un altına çekebilir ve yatırımcılar bu fiyat farkından faydalanmak için rekabet edebilirler.

Jito Vakfı, MEV’in olumsuz etkilerini en aza indirmek, kârı adil bir şekilde dağıtmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla kurulmuştur. Jito, açık kaynaklı bir doğrulayıcı istemci yayınlayarak MEV çıkarımı için rekabetçi bir pazar oluşturmayı hedefler. İstemci, her blok içinde o blokun MEV’ini yakalama fırsatı için açık artırmalar düzenler, ve yatırımcılar bu açık artırmalara teklif vererek en yüksek teklifi verenler mevcut MEV’yi toplayabilir.

JTO coin, Jito Network’ün yönetişim token’idir. JTO coin sahipleri, Jito Network’ün geleceğini şekillendirmek için kararlar alır ve protokolün gelişimine katkıda bulunur. Bu kararlar arasında JitoSOL likit stake havuzunun ücretlerini belirleme, StakeNet programlarının parametrelerini kontrol etme, DAO tarafından tutulan JTO coin hazinesini yönetme gibi konular yer alır. Toplam arzı 1 milyar adetle sınırlı olan JTO coin’in dolaşımdaki arzı bu rehberin hazırlandığı sırada 115 milyon adet olarak raporlanmıştır

JTO Coin Nereden Alınır?

JTO coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den güvenle alınıp satılabilmektedir. JTO coin, 7 Aralık 2023 tarihinde Binance’de JTO/USDT, JTO/FDUSD, JTO/TRY işlem paritelerinde alınıp satılabilecek.

JTO coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de JTO coin satın alınabilir.

JTO/USDT işlem paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu işlem paritesinin arayüzüne gidilmelidir. İşlem paritesi arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından JTO Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.