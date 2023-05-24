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  •   Japonya’da Kripto Düzenlemelerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor: 3000 Doların Üzerindeki İşlemlere “Seyahat Kuralları” Geliyor

Japonya’da Kripto Düzenlemelerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor: 3000 Doların Üzerindeki İşlemlere “Seyahat Kuralları” Geliyor

Özet

  • Doğu Asya ülkesi Japonya, kripto düzenlemelerinde daha katı kurallar getirmek adına kolları sıvadı.
  • 3000 ABD Dolarını aşan kripto işlemleri için "seyahat kuralları" geliyor.
18:15
24 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yerel haber medyası Kyodo News’in haberine göre Salı günü alınan kabine kararı doğrultusunda Japonya, 1 Haziran’dan itibaren kripto para işlemlerine katı kara para aklama karşıtı kurallar getirecek.

Japonya’da Kripto Düzenlemelerinde Daha Katı Kurallar Geliyor

Kripto ekosistemindeki güvenlik zafiyetlerinin artmaya devam etmesi ile birlikte bazı ülkelerin yetkili kurumları, kripto düzenlemelerinde daha katı kurallar benimsemeye başladı. Seneler içerisinde kripto ekosisteminin büyümesiyle beraber kripto ekosistemi içerisindeki güvenlik zafiyetleri de bir o kadar artış gösterdi. Kripto para birimlerinin popülaritesinden yararlanmak isteyen dolandırıcılar tarafından bu süreçte art niyetli çok sayıda proje piyasaya sürüldü ve bu bağlamda çok sayıda yatırımcı fonlarını kaybetti. Gün içerisinde bir kripto projesinde daha benzer bir durum yaşandı. DF Fintoch isimli kripto projesi, yaklaşık 32 milyon dolarlık fon ile kayıplara karıştı.

Kripto ekosistemindeki güvenlik zafiyetlerine ek olarak kripto para birimlerinin kara para aklamada da sıkça kullanıldığı iddia edildi ve kamuoyunda yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Japonya, bu doğrultuda yeni bir adım attı ve kripto düzenlemlerinde daha katı kurallar getirmek adına kolları sıvadı.

Kripto İşlemleri İçin “Seyahat Kuralları” Geliyor

Kripto para birimlerinin kara para aklamada sıklıkla kullanıldığı yönündeki iddialar, pek çok ülkedeki mali düzenleyici kurumun da bu bağlamda çeşitli önlemler almaya başlamasına neden oldu. Bu bağlamda bir yeni hamle de Doğu Asya ülkesi Japonya’dan geldi.

Japonya, belirli bir limitin üzerindeki kripto işlemleri için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen “seyahat kuralını” uygulamaya koyacak. Yeni düzenlemenin ana amacı, kara para aklama ile mücadele faaliyetlerini genişletmek ve kripto para birimlerinin kara para aklamalarında kullanımının önüne geçmek olacak. Söz konusu yeni düzenleme, kripto borsalarının, cüzdan platformlarının ve diğer hizmet sağlayıcılarının 3.000 ABD Dolarını aşan işlemlerde müşteri bilgilerini almasını gerektiriyor.

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