  Jack Dorsey’in Şirketi Block, Üçüncü Çeyreğe Damga Vurdu: Raporda Bitcoin Detayı

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey liderliğindeki Bitcoin odaklı fintech şirketi Block, 2 Kasım’da üçüncü çeyrek kazanç raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora yansıyan verilere göre şirket, analistlerin beklentilerini aşarak karlı bir çeyrek geçirdi. Firma, 2023’ün üçüncü çeyreğinde Cash App ve Square’deki sağlam gelir artışıyla 5,62 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı.

Jack Dorsey’den Hissedar Mektubu

Block, özellikle son aylarda yaşanan fiyat artışı sayesinde bünyesinde barındırdığı Bitcoin varlıklarından 44 milyon dolarlık kar elde etti. Bir hissedar mektubunda Dorsey, üçüncü çeyrekteki temel finansal verilerle birlikte şirketin odak noktası ve Square ile ilgili gelecek planlarını yatırımcılarla paylaştı.

Dorsey, şirketin hisse bazlı satışlardan kaynaklanan değer kaybının dengelenmesi için şirketin 1 milyar dolarlık hissesinin geri alımına izin verdiğini de ayrıca açıkladı ve yatırımcılar için güvenli bir ortam teminatı sağlamış oldu.

Block, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 2022’nin üçüncü çeyreğine göre %21 artışla 1,90 milyar dolar değerinde brüt kar elde etti. Ayrıca mobil ödeme aracı Cash App, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artışla 984 milyon dolar, Square ise yine aynı dönemde %15 artışla 899 milyon dolar brüt kar elde etti.

Block İçin Dikkat Çeken Detaylar

Şirketin Bitcoin varlıklarından elde ettiği gelir, Block’un toplam 5,6 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %43’ünü oluşturdu. Bu dönem, fintech firmalarının üçüncü çeyrekteki büyümesine güçlü tüketici talebi ve pozitif harcamalar da yardımcı oldu.

Block’un Bitcoin brüt karı bir önceki yıla göre %22 artışla 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firma, Cash App üzerinden müşterilerine 2,42 milyar dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Şirketin Bitcoin brüt karı ise Bitcoin gelirinin sadece %2’sini oluşturdu.

Şirket, Bitcoin gelirindeki artışın Bitcoin’in ortalama piyasa fiyatında yaşanan artışa ve müşterilere satılan Bitcoin miktarındaki artış sayesinde ivme kazandığını açıkladı. Block, 2023’ün ikinci çeyreğinden bu yana Bitcoin varlığında herhangi bir değer düşüklüğü kaybı olmadığını açıkladı. Block’un Bitcoin yatırımı 30 Eylül 2023 itibariyle defter değeri 102 milyon dolar olarak hesaplandı. Gözlemlenebilir piyasa fiyatlarına göre belirlenen uygun değeri 216 milyon dolar ya da defter değerinden 114 milyon dolar daha fazlaydı.