f Jack Dorsey'in Şirketi Block, Üçüncü Çeyreğe Damga Vurdu: Raporda Bitcoin Detayı › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Jack Dorsey’in Şirketi Block, Üçüncü Çeyreğe Damga Vurdu: Raporda Bitcoin Detayı

Jack Dorsey’in Şirketi Block, Üçüncü Çeyreğe Damga Vurdu: Raporda Bitcoin Detayı

Özet

  • Block, 2 Kasım’da üçüncü çeyrek kazanç raporunu kamuoyu ile paylaştı.
  • Block, eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketi olarak dikkat çekiyor.
  • Fintech şirketinin odağında ise Bitcoin var.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:00
3 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey liderliğindeki Bitcoin odaklı fintech şirketi Block, 2 Kasım’da üçüncü çeyrek kazanç raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora yansıyan verilere göre şirket, analistlerin beklentilerini aşarak karlı bir çeyrek geçirdi. Firma, 2023’ün üçüncü çeyreğinde Cash App ve Square’deki sağlam gelir artışıyla 5,62 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı.

Jack Dorsey’den Hissedar Mektubu

Block, özellikle son aylarda yaşanan fiyat artışı sayesinde bünyesinde barındırdığı Bitcoin varlıklarından 44 milyon dolarlık kar elde etti. Bir hissedar mektubunda Dorsey, üçüncü çeyrekteki temel finansal verilerle birlikte şirketin odak noktası ve Square ile ilgili gelecek planlarını yatırımcılarla paylaştı.

Dorsey, şirketin hisse bazlı satışlardan kaynaklanan değer kaybının dengelenmesi için şirketin 1 milyar dolarlık hissesinin geri alımına izin verdiğini de ayrıca açıkladı ve yatırımcılar için güvenli bir ortam teminatı sağlamış oldu.

Block, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 2022’nin üçüncü çeyreğine göre %21 artışla 1,90 milyar dolar değerinde brüt kar elde etti. Ayrıca mobil ödeme aracı Cash App, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artışla 984 milyon dolar, Square ise yine aynı dönemde %15 artışla 899 milyon dolar brüt kar elde etti.

Block İçin Dikkat Çeken Detaylar

Şirketin Bitcoin varlıklarından elde ettiği gelir, Block’un toplam 5,6 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %43’ünü oluşturdu. Bu dönem, fintech firmalarının üçüncü çeyrekteki büyümesine güçlü tüketici talebi ve pozitif harcamalar da yardımcı oldu.

Block’un Bitcoin brüt karı bir önceki yıla göre %22 artışla 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firma, Cash App üzerinden müşterilerine 2,42 milyar dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Şirketin Bitcoin brüt karı ise Bitcoin gelirinin sadece %2’sini oluşturdu.

Şirket, Bitcoin gelirindeki artışın Bitcoin’in ortalama piyasa fiyatında yaşanan artışa ve müşterilere satılan Bitcoin miktarındaki artış sayesinde ivme kazandığını açıkladı. Block, 2023’ün ikinci çeyreğinden bu yana Bitcoin varlığında herhangi bir değer düşüklüğü kaybı olmadığını açıkladı. Block’un Bitcoin yatırımı 30 Eylül 2023 itibariyle defter değeri 102 milyon dolar olarak hesaplandı. Gözlemlenebilir piyasa fiyatlarına göre belirlenen uygun değeri 216 milyon dolar ya da defter değerinden 114 milyon dolar daha fazlaydı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
ABD Merkezli Kripto Varlık Saklama Şirketi BitGo Almanya’da Lisans Aldı
ABD Merkezli Kripto Varlık Saklama Şirketi BitGo Almanya’da Lisans Aldı
Dijital Euro Projesinde Dikkat Çeken Anket: İspanya’da Halk Neler Düşünüyor?
Dijital Euro Projesinde Dikkat Çeken Anket: İspanya’da Halk Neler Düşünüyor?
Microsoft ve Siemens Kolları Sıvadı! Her Şey Değişiyor! Yapay Zeka Beklenmedik Bir Noktaya Mı Ulaşacak?
Microsoft ve Siemens Kolları Sıvadı! Her Şey Değişiyor! Yapay Zeka Beklenmedik Bir Noktaya Mı Ulaşacak?
Warren Buffett’ın Kripto Dostu Banka Hisseleri Dikkat Çekiyor: Son Dönemin En Çok Kazandıran Şirketi
Warren Buffett’ın Kripto Dostu Banka Hisseleri Dikkat Çekiyor: Son Dönemin En Çok Kazandıran Şirketi
Valkyrie, ETF Başvurusunu Güncelleyen Son Şirket Oldu: SEC Cephesine Neler Yaşanıyor?
Valkyrie, ETF Başvurusunu Güncelleyen Son Şirket Oldu: SEC Cephesine Neler Yaşanıyor?
ABD Başkanı Joe Biden’dan ‘Yapay Zeka’ Kararnamesi
ABD Başkanı Joe Biden’dan ‘Yapay Zeka’ Kararnamesi
Singapur’dan Blockchain Sektöründe Dikkat Çeken Adımlar: Avrupa Ülkeleri İle İşbirliği Sağlandı
Singapur’dan Blockchain Sektöründe Dikkat Çeken Adımlar: Avrupa Ülkeleri İle İşbirliği Sağlandı
FED Yetkilisinden Stablecoin’lere İlişkin Regülasyon Çağrısı
FED Yetkilisinden Stablecoin’lere İlişkin Regülasyon Çağrısı
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023