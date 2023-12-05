İtalya ve Güney Kore Merkez Bankası’ndan Kritik Ortaklık: CBDC Projeleri İçin Anlaşma Sağlandı

İtalya Merkez Bankası Banca d’Italia 5 Aralık’ta resmi kanalları aracılığı ile Güney Kore’nin merkez bankası Bank of Korea ile ödeme sistemleri konusunda bir ön sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu. İtalyan Merkez Bankası’na göre ön sözleşme; bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) konularında karşılıklı bilgi ve enformasyon paylaşımı üzerine imzalandı.

İtalya ve Güney Kore’den Kritik Adım

Banca d’Italia ve Bank of Korea arasında imzalanan sözleşme, gerçek zamanlı ödeme sistemleri ve merkez bankası kripto para birimleri (CBDC) ile ilgili ICT konuları üzerine kurulu. Kamuoyuna açık gerçekleşen toplantıya Banca d’Italia Genel Müdürü Luigi Federico Signorini de katıldı ve anlaşmayı imzalayan kişi oldu.

Geçtiğimiz yıl boyunca her iki ülke de farklı yaklaşımlarla da olsa CBDC’ler üzerine dikkat çeken adımlar atmıştı. Banca d’Italia diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Avrupa Birliği çatısı altında bir CBDC yaklaşımı yerine, hash bağlantılı sözleşmeler yoluyla dağıtık defter teknolojisi (DLT) tabanlı işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik çözümler üzerine araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ayrıca Güney Kore, CBDC altyapı teknolojisine yönelik pilot uygulamasına Ekim ayında başlayarak bu konuda adım atmıştı. Pilot uygulama hem özel bankaları hem de kamu kurumlarını kapsıyor ve teknik destek ise Uluslararası Ödemeler Bankası aracılığı ile sağlanıyor. Kasım ayında Güney Kore, 2024 yılından itibaren 100.000 vatandaşını CBDC pilot test aşamasına davet edeceğini açıklamıştı.

CBDC Projelerine Yönelik İlgi Devam Ediyor

Birçok hükümet CBDC projelerini tanıtma planlarına yönelik adımlar atsa da kripto para birimlerine karşı sert yaptırım süreçleri devam ediyor. Bir Alman politikacı kısa süre önce verdiği demeçte, Avrupa Birliği dijital avro projesinin sadık bir muhalifi olduğunu ve CBDC projelerinin mahremiyetin ihlali olduğuna inandığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise kendi alanlarında tanınmış birçok kişi ABD’nin kendi CBDC projesine karşı çıktığını. Buna göre birçok kişi CBDC projelerini şah mat ya da oyun bitti anlamına geleceğini söyleyecek kadar ileri giderek kripto topluluklarında dikkat çeken tartışmalara neden olmuştu.