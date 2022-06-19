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Bitcoin (BTC), 20.000 doların altına düşerken, önde gelen altcoin’ler de kritik destek noktalarını kaybederek alarm veriyor. BTC, son yedi gün içinde %35 değer kaybetti.

Ethereum ve RUNE, Zor Bir Hafta Geçirdi

Ethereum (ETH), uzun zamandır ilk kez hem psikolojik hem de sembolik olarak önemli olan 1.000 dolar seviyesinin altına düştü. Fiyat, son iki aydır haftalık grafikte sürekli olarak negatif ile kapanıyor. Bu büyük düşüş trendi, Ethereum’un 1.000 doların altına düşmesine neden oldu. Son 7 gün içinde ETH fiyatı %37.3 oranında düştü. Hisse kanıtı (PoS) sistemine geçmeye hazırlanan lider altcoin, ayı piyasasında büyük darbe aldı. ETH, an itibariyle 965 dolardan işlem görüyor. Bu haftanın en kötü performans sergileyenler listesinde yer alan ikinci altcoin Thornchain (RUNE). Web sitesine göre Thorchain, çok sayıda zincirde ticarete izin veren merkeziyetsiz bir borsa. Platform trader’ların birden fazla blok zincirinde işlem yapmalarına olanak sağlıyor. DeFi pazarı, yakın zamanda önemli ölçüde ivme kazanırken, kullanıcılar uzun süredir hizmetlere kolayca erişilebileceği bir ekosistem yaratmanın gerekliliğini dile getiriyor. Kripto para piyasasını kasıp kavuran sert düzeltme, RUNE fiyatını da vurdu. Altcoin, son 7 gün içinde %37,8 değer kaybetti. DeFi alanında gerçekleşen hack saldırıları da sektöre yönelik yatırımcı ilgisini etkileyeme devam ediyor.

Bu hafta yatırımcısını hayal kırılığına uğratan bir başka altcoin Polygon (MATIC) oldu. Polygon, bir Ethereum ağ ölçeklenebilirlik çözümüdür. Ethereum blok zinciri, akıllı sözleşmeleri uygulayan ilk platform oldu. Bu, Ethereum’u merkeziyetsiz uygulamalarda tartışmasız lider yaptı. Bununla birlikte, akıllı sözleşmelerin sayısı arttıkça, Ethereum işlemlerinin hızı ve maliyeti konusunda büyük sorunlar yaşanmaya başlandı. Polygon ağı, bu ihtiyaca cevap vermek için doğdu. Önemli güncellemeleri ve güçlü bir topluluğu olmasına rağmen, MATIC de mevcut kaostan etkilendi ve son bir haftada %38.1 oranında düştü.

Monero ve Aave, Alarm Veriyor

Monero (XMR) da bu hafta büyük oranda değer kaybetti. XMR, ileri düzeyde anonimlik sağlayan gizlilik odaklı bir kripto para birimidir. Monero, blok zincirindeki tüm süreçleri gizleyen bir protokol olan Cryptonode’u uygular. Her alıcı, her işlem için kendi genel adresine tahsis edilemeyen gizli bir adres olarak özel bir adres alır. Alıcı, blok zincirindeki işlemi belirlemek için özel anahtarını kullanabilir. XMR gibi gizlilik odaklı altcoin’ler son zamnlarda hükümetlerin hedefi haline geldi. Özellikle İngiltere, birçok projeye yasak getirdi. Son 7 gün içinde XMR fiyatı, kritik destek noktaklarını kaybederek %38,2 değer kaybetti

Bu haftayı büyük bir fiyasko ile tamamlayan diğer bir altcoin Aave (AAVE) oldu. AAVE, Ethereum üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir DeFi protokolüdür. Ekosistem, borç alma ve verme protokolü olarak işlev görüyor. Proje, kullanıcıların kamu ve özel bankalar gibi aracılara ve faiz oranlarına ihtiyaç duymadan kredi kullanabilmelerine olanak sağlıyor. Altcoin, son 7 gün içinde %38,4 düştü.