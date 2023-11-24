KRIPTO PARA BORSALARI

İspanya Liginin Devi Bu Kripto Para Borsasına Dava Açıyor!

Özet

  • Atletico Madrid, Ödenmeyen sponsorluk nedeniyle WhaleFin'e karşı yasal işlem başlatıyor.
  • Kulüp yasal tazminat istiyor.
  • Kulübün istediği tazminat 20 milyon Euro.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

İspanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Atletico Madrid’in şaşırtıcı bir şekilde Singapur merkezli kripto para borsası WhaleFin’e karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığı bildiriliyor. Yasal hamle, sponsorluk geliri olarak 40 milyon avro tutarında önemli bir ödeme yapılmadığı iddialarından kaynaklanıyor.

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Kripto Para Borsasıyla 5 Yıllık AnlaşmaKripto Dünyasındaki Risklerin Bir Yansıması

Kripto Para Borsasıyla 5 Yıllık Anlaşma

Futbol kulübü, 2022/23 sezonunun başında WhaleFin ile beş yıllık bir ortaklığa girmiş ve kripto borsasının ana sponsorlarından biri olması planlanmıştı. Ancak Atletico Madrid, WhaleFin’in mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerek sözleşmenin ihlal edildiğini iddia ediyor. Buna karşılık kulüp 20 milyon avro tazminat talep ediyor.

atletico madrid cointurk

Bu durum, blockchain ve kripto şirketlerini içeren futbol sponsorlukları dünyasındaki tanıdık bir anlatıyı yansıtıyor. Daha önce WhaleFin’in sahibi Amber Group finansal zorluklarla karşılaşmış ve Aralık 2022’de İngiliz Premier Lig kulübü Chelsea ile yaptığı yıllık 25 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını, anlaşmanın üzerinden sadece yedi ay geçtikten sonra aniden feshetmişti.

Bu gelişme, İtalyan liginin kulüpleri Inter Milan ve Roma‘nın karşılaştığı benzer mali zorluklarla örtüşüyor. Her iki kulüp de ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından Blockchain firması DigitalBits ile bağlarını koparmış ve bu olumsuz durum Inter için 16 milyon avro, Roma için ise 11 milyon avronun üzerinde bir kayıpla sonuçlanmıştı.

Kripto Dünyasındaki Risklerin Bir Yansıması

Yasal süreç devam ederken, Atletico Madrid vakası spor sektöründe kripto para sponsorluklarıyla ilgili karmaşıklıkları ve riskleri vurgulayan bir başka örnek olarak karşımıza çıkıyor. Başarısız mali taahhütlerin ardından, bu tür ortaklıkların uzun vadeli uygulanabilirliği ve futbol kulüplerinin kripto varlıklarla ilişki kurarken gerekli özeni göstermeleri konusunda sorular ortaya çıkıyor.

Futbol kripto alanına yabancı bir sektör değil. Özellikle kripto para birimi CHZ’nin arkasındaki proje Chiliz futbol başta olmak üzere sporun pek çok alanına yönelik hamle yapmış bir kripto para birimi. Fan Token’ları ile kulüpler kendi taraftarlarıyla ciddi bir bağ kurmuş oldular.

Taraftarlar bu token’larla kulüplerinin aldığı kararlara yönelik olarak oy kullanma hakkı başta olmak üzere biletleme ve etkileşime geçme gibi faaliyetleri yerine getirebiliyorlar. Kripto para dünyası riskleri de beraberinde getirdiği için Atletico Madrid örneğinde yaşanan sponsorluğun finansmanı problemi uzun süren ayı piyasasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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