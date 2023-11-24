İspanya Liginin Devi Bu Kripto Para Borsasına Dava Açıyor!

İspanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Atletico Madrid’in şaşırtıcı bir şekilde Singapur merkezli kripto para borsası WhaleFin’e karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığı bildiriliyor. Yasal hamle, sponsorluk geliri olarak 40 milyon avro tutarında önemli bir ödeme yapılmadığı iddialarından kaynaklanıyor.

Kripto Para Borsasıyla 5 Yıllık Anlaşma

Futbol kulübü, 2022/23 sezonunun başında WhaleFin ile beş yıllık bir ortaklığa girmiş ve kripto borsasının ana sponsorlarından biri olması planlanmıştı. Ancak Atletico Madrid, WhaleFin’in mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerek sözleşmenin ihlal edildiğini iddia ediyor. Buna karşılık kulüp 20 milyon avro tazminat talep ediyor.

Bu durum, blockchain ve kripto şirketlerini içeren futbol sponsorlukları dünyasındaki tanıdık bir anlatıyı yansıtıyor. Daha önce WhaleFin’in sahibi Amber Group finansal zorluklarla karşılaşmış ve Aralık 2022’de İngiliz Premier Lig kulübü Chelsea ile yaptığı yıllık 25 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını, anlaşmanın üzerinden sadece yedi ay geçtikten sonra aniden feshetmişti.

Bu gelişme, İtalyan liginin kulüpleri Inter Milan ve Roma‘nın karşılaştığı benzer mali zorluklarla örtüşüyor. Her iki kulüp de ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından Blockchain firması DigitalBits ile bağlarını koparmış ve bu olumsuz durum Inter için 16 milyon avro, Roma için ise 11 milyon avronun üzerinde bir kayıpla sonuçlanmıştı.

Kripto Dünyasındaki Risklerin Bir Yansıması

Yasal süreç devam ederken, Atletico Madrid vakası spor sektöründe kripto para sponsorluklarıyla ilgili karmaşıklıkları ve riskleri vurgulayan bir başka örnek olarak karşımıza çıkıyor. Başarısız mali taahhütlerin ardından, bu tür ortaklıkların uzun vadeli uygulanabilirliği ve futbol kulüplerinin kripto varlıklarla ilişki kurarken gerekli özeni göstermeleri konusunda sorular ortaya çıkıyor.

Futbol kripto alanına yabancı bir sektör değil. Özellikle kripto para birimi CHZ’nin arkasındaki proje Chiliz futbol başta olmak üzere sporun pek çok alanına yönelik hamle yapmış bir kripto para birimi. Fan Token’ları ile kulüpler kendi taraftarlarıyla ciddi bir bağ kurmuş oldular.

Taraftarlar bu token’larla kulüplerinin aldığı kararlara yönelik olarak oy kullanma hakkı başta olmak üzere biletleme ve etkileşime geçme gibi faaliyetleri yerine getirebiliyorlar. Kripto para dünyası riskleri de beraberinde getirdiği için Atletico Madrid örneğinde yaşanan sponsorluğun finansmanı problemi uzun süren ayı piyasasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.