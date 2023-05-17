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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

InQubeta, kripto piyasasında ses getirmeyi hedefleyen bir proje ve çeşitli piyasalara hakim olmaya başlayan devasa yeni yapay zeka girişimleri dalgasından faydalanmayı hedefliyor. Aslında, küresel yapay zeka pazarının 2023 yılında yarım trilyon dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, ekibin iddialarına göre, InQubeta’nın rakipleri büyüme ve kullanıcı kazanma konusunda bir dizi zorlukla karşı karşıya gibi görünüyor.

Tüm bunları açıklamak için, öncelikle InQubeta’nın güçlü olduğu iddia edilen yönlerine değiniliyor ve neden ilerleme kaydetmeyi amaçladıkları inceleniyor.

InQubeta Neden Web3’te Büyümeyi Hedefliyor?

InQubeta, kullanıcıların $QUBE tokenleri kullanarak yapay zeka start-up’larına yatırım yapmalarına yardımcı olan bir kitle fonlama platformu sunan kripto para piyasasında yeni kurulmuş bir oyuncu.

Platform, yapay zeka start-up’larına kısmi yatırım yapılmasına olanak tanıyor; bu da yatırımcıların kendilerini aşırı borçlandırmadan bir markaya yatırım yapabilecekleri ve aynı zamanda potansiyel avantajlara maruz kalabilecekleri anlamına geliyor.

Ekibin açıklamalarına göre, ChatGPT 100 milyon kullanıcıya ulaşan en hızlı uygulama oldu ve bu sayıya 2 aydan kısa bir sürede ulaştı. Bağlam açısından, sosyal medya devi Tiktok’un aynı başarıya ulaşması 9 aydan fazla sürdü.

Peki ya ChatGPT’ye tüm kullanıcılarını kazanmadan önce yatırım yapabilseydiniz, milyonlarca kâr elde edebilirdiniz. InQubeta’nın kullanıcılara sunduğu gücün bu olduğu iddia ediliyor; kriptoda daha önce benzeri görülmemiş, muazzam üstel büyüme potansiyeline sahip markalara yatırım yapma imkanı sunmak hedefleniyor.

İddialara göre InQubeta, yapay zeka start-up’larının fon toplaması ve topluluklarıyla etkileşim kurması için devrim niteliğinde bir yol sağlayan türünün ilk platformu olmayı amaçlıyor.

Ayrıca $QUBE token, yapay zeka teknolojisi start-up’ları için daha şeffaf, güvenli ve demokratik bir yatırım ekosistemi oluşturmak amacıyla deflasyonist olacak şekilde tasarlanmış bir ERC20 tokeni olarak tanımlanıyor.

Ekibin açıklamalarına göre yatırımcılar şunlardan faydalanabilir:

Tokenlarını stake etme

Özel bir ödül havuzuna aktarılan %5 alım satım vergisi

Yakım cüzdanına giren %2’lik bir alım satım vergisi

Bu avantajlar, QUBE tokenlerini yapay zeka teknolojisi start-up’larının büyüme potansiyeline inananlar için cazip bir yatırım seçeneği haline getirmeyi hedefliyor.

Ekibin iddialarına göre InQubeta platformunun bir diğer benzersiz özelliği de, yapay zeka start-up’larının fon toplamasına ve ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler sunmasına olanak tanıyan NFT pazarı. QUBE token sahipleri, inandıkları projelere kolayca yatırım yaparak karşılıklı fayda sağlayan bir ekosistem yaratabilirler.

Genel olarak, deflasyonist para birimi tasarımı ve fon toplamaya yönelik yenilikçi platformuyla QUBE, yapay zeka teknolojisine yatırım yapmak için yeni standart haline gelmek için iyi bir konuma sahip olmayı ve tüm yapay zeka markalarının ne kadar hızlı büyüdüğü düşünüldüğünde pazar büyük bir pazar olmayı hedefliyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye websitesinden ulaşabilirsiniz.

Tron ve EOS ile İlgili Olduğu İddia Edilen Sorunlar

Yavaş Hız ve Ölçeklenebilirlik Sorunları

İddialara göre hem Tron hem de EOS, büyük miktarlarda trafiği ve işlemi idare etme kabiliyetlerini sınırlayan ölçeklenebilirlik sorunlarıyla karşı karşıya. Sonuç olarak, kullanıcılar yavaş işlem süreleri ve hatta işlem onaylarında gecikmeler yaşama eğiliminde.

Popülerlik Sorunları ve Güçlü Benimsenme Eksikliği

İddialara göre güçlü topluluklara sahip olmalarına rağmen, hem Tron hem de EOS geliştiriciler ve kullanıcılar arasında yaygın bir şekilde benimsenmekte zorlanmış olabilir.

Bunun nedeni, zorlayıcı kullanım durumlarının eksikliği veya potansiyel olarak platformlarında inşa edilen yenilikçi uygulamaların eksikliği olabilir.

Güvenlik Sorunları + Güvenlik Endişeleri

İddialara göre hem Tron hem de EOS, geçmişte kodlarında hacklenme ve güvenlik açığı raporları ile güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu durum doğal olarak kullanıcı tabanlarının güvenini azaltmakta ve hatta gelecekte yeni kullanıcılar edinmelerini zorlaştırabilir.

Zorlu Pazar Rekabeti

İddiya göre, hem Tron hem de EOS, diğer blok zinciri platformlarının (InQubeta gibi) sert rekabetiyle karşı karşıya. Rakipleri daha köklü ve daha özel bir kullanıcı tabanına sahip olabilirler, bu da pazarda gerçek bir çekiş kazanmalarını zorlaştırabilir.

Hükümet Düzenlemeleri + Teknik Kullanılabilirlik Zorlukları

Bir bütün olarak kripto piyasası ve blok zinciri teknolojisi için düzenleyici ortam, birçok yargı alanında hala belirsiz. Bu durum doğal olarak Tron + EOS gibi platformlar için zorluklar yaratabilir.

Çalkantılı ve belirsiz zamanlar, bu platformların yatırımcıları çekmesini zorlaştırabilir ve bu da belirli bölgelerde faaliyet gösterme yeteneklerini sınırlayabilir.

Sonuç

Genel olarak, Tron ve EOS uzun vadede uygulanabilir projeler olsa da ve elbette burada herhangi bir finansal tavsiye verilmiyor, şu anda piyasada daha karlı seçenekler olabilir.

İddialara göre buna bir örnek, benzersiz yapay zeka tabanlı kullanım durumları nedeniyle kendilerini mevcut pazarda büyük bir oyuncu olarak konumlandıran InQubeta olabilir.

Website – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.