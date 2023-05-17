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Solana (SOL), fiyatının 21,33 dolara düşmesiyle devam eden bir düşüş eğilimiyle karşı karşıya kalırken, yeni ortaya çıkan bir rakip, kripto ortamını sarsan güçlü bir hibrit ticaret platformu sunmayı hedefliyor. Tradecurve.io, piyasadaki dalgalanmadan faydalanmayı ve alternatif arayan yatırımcıların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Solana (SOL) Nedir?

Solana (SOL) ölçeklenebilir, merkezi olmayan uygulamaları (dApps) ve dijital para birimlerini barındırmak üzere hazırlanmış gelişmiş bir blok zinciri altyapısını temsil etmektedir. 2017 yılında Anatoly Yakovenko tarafından hayata geçirilen Solana, Ethereum ve Bitcoin gibi mevcut blok zinciri ağlarında yaşanan ölçeklenebilirlik ve işlem işleme kısıtlamalarının üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

Kendine özgü bir mutabakat algoritması kullanan Solana, hızlı işlem işleme ve çevre dostu güvenlik elde etmek için Proof of History (PoH) ile Proof of Stake’i (PoS) birleştirmektedir. PoH mekanizması, ağın doğrulanabilir bir zaman tutma yapısını korumasını sağlayarak daha verimli işlem yapılmasına olanak tanır.

Saniyede 50.000’den fazla işlemi (tps) minimum masrafla gerçekleştirme kapasitesine sahip olan Solana, gelişmekte olan bir geliştirici ve proje topluluğunu başarıyla kendine çekmiştir. Solana ağı için yerel dijital para birimi olan SOL, işlem ücretleri, stake etme ve yönetişim için temel oluşturarak platformun işleyişindeki temel rolünü sağlamlaştırmaktadır.

Yeni Kripto Para İle İlgili Bilgiler

Solana’nın (SOL) fiyatının yakın zamanda 21,33 dolara düşmesi sektörde ses getirdi. Ancak kaosun ortasında, iddialara göre, oyunu değiştirebilecek güçlü bir ticaret platformuyla yeni bir rakip ortaya çıktı.

Söz konusu yeni rakip, hem kripto meraklılarının hem de yatırımcıların ilgisini çektiği iddia edilen hibrit bir ticaret borsası olan Tradecurve (TCRV) olarak lanse ediliyor.

İddialara göre merkezi ve merkezi olmayan borsaların en iyi özelliklerini bir araya getiren bu sınırsız platform, dünyanın her yerinden yatırımcıların tek bir hesaptan kripto para birimleri, hisse senetleri, Forex, emtialar ve daha fazlasını alıp satmasına olanak tanıyacak. DeFi özellikleri sayesinde kullanıcılar e-posta adresleriyle kayıt olarak ve cüzdanlarını bağlayarak (KYC yok) bir hesap açabilecekler. Yatırımcılar, merkezi borsalar ve aracı kurumların aksine, işlem yaptıkları tüm varlıkların sahibi olacak ve kendi özel anahtarlarını kontrol edecekler.

Yüksek kaldıraç (500:1’den başlayan), negatif bakiye koruması, algoritmik ticaret ve VIP hesap hizmeti gibi özel gelişmiş özelliklere sahip. Tradecurve, kripto piyasasına hoş bir katkı sunmayı amaçlıyor.

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Sonuç

Solana’nın fiyatının 21,33 dolara düşmesi yatırımcılar arasında endişe yaratırken, iddialara göre Tradecurve’ün güçlü ticaret platformunun ortaya çıkması kripto para piyasasına heyecan kattı. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile Tradecurve, sektörde önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Kripto para piyasası gelişmeye devam ettikçe, Tradecurve gibi platformlar, eğrinin önünde kalmak isteyen yatırımcılar için giderek daha önemli hale gelmek istiyor. Genel olarak, kripto ticaretinin geleceği her zamankinden daha parlak görünüyor ve Tradecurve bu heyecan verici yeni dönemin ön saflarında yer almak istiyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.