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Yatırımcılar Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasasının ne yapacağını merak ederken, yakından takip edilen üç kripto para analisti en büyük kripto paranın muhtemelen parabolik bir yükselişe hazırlandığını düşünüyor.

3 Analistten Ortak Bildiri Gibi Bitcoin Analizi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, haftalık fiyat grafiğinde Bitcoin’in yükseliş sinyalleri verdiğini belirterek 30 bin dolardaki kilit psikolojik dirençten geri çekilmesine rağmen iki önemli teknik seviyenin üzerinde işlem görmeye devam ettiğine işaret ederek şunları söyledi:

Bitcoin yukarı doğru hareket ediyor ve 27 bin 600 doları test ediyor. Bunlar iyi işaretler. Haftalık zaman dilimindeki 200 günlük hareketli ortalamayı ve üstel hareketli ortalamanın üzerinde tutunuyor. Bence buradan 38 bin dolar ila 42 bin dolara doğru devam edeceğiz.

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Kaleo da Bitcoin’de yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor. Üst düzey analist, en büyük kripto paranın 27 bin dolar civarındaki desteği geri almayı başarmasının ardından 40 bin dolara giden yolda yeni yılın en yüksek seviyelerine doğru bir hareket için hazırlandığını düşündüğünü belirterek şu notu düştü:

Bu çöküşün / geri kazanımın hayranıyım. Bunu, yüksek aralıklara potansiyel bir geri dönüş için oldukça güçlü bir risk / ödül olarak görüyorum. Hala 40 bin dolar hala bir mıknatıs.

Piyasada Bitcoin’in 2018’de dibe vuracağını öncesinde haber vermesiyle tanınan bir diğer anonim kripto para analisti Bluntz ise en büyük kripto paranın 30 bin dolardan olan düzeltme hareketinin büyük olasılıkla sona erdiğine ve BTC’nin yükseliş trendini sürdürmeye hazır göründüğünü söyledi:

Cuma günü düşüşün yükselişe dönmesinin ardından BTC için günlük olarak bazı güzel mumlar almaya başladım. Eğer bu üç dalgalı ABC düşüşü tamamlandıysa, yeni zirveler potansiyel olarak masada demektir. Yatırımcı duyarlılığı burada tersine dönmüş gibi görünüyor ve birçok kişi şimdi daha fazla aşağı yönde bir hareketin gelmesi beklentisi içinde.

Bitcoin’de Son Durum

520 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde kaydettiği yüzde 1,46 düşüşle 26 bin 826 dolardan el değiştiriyor.

Veriler, BTC’nin son 7 günde yüzde 2,67, son 30 günde ise yüzde 10’un üzerinde düştüğünü gösteriyor.