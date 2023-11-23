InQubeta, Polygon ve Kaspa: 2024’te Kripto Portföyünüz 100 Kat Artabilir Mi? 

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2024 yılında kripto para konusunda pek çok seçenek olduğu iddia ediliyor. Deneyimli analistlere göre InQubeta (QUBE), Polygon (MATIC) ve Kaspa’nın (KAS) yeni yılda 100 kat artabilir.

Tanınmış isimler oldukları için Kapsa ve Polygon hakkındaki tahminler insanları pek şaşırtmazken, iddialara göre InQubeta henüz satış öncesi aşamada olduğu için bir heyecana neden olmuş olabilir.

Ethereum tabanlı platform, yapay zeka girişimlerini yatırımcılarla buluşturarak fon toplamalarına yardımcı oluyor. InQubeta ayrıca, satış öncesi fonunun kısa süre önce 5,2 milyon doları geçmesinin ardından yılın en iyi yeni ICO’larından biri olarak adlandırılıyor.

InQubeta: Yapay Zeka Girişimleri

InQubeta, yapay zekanın geleceğini inşa etmek için çalışan girişimler için tasarlanmış merkezi olmayan bir platform olarak tanımlanıyor. Platform, kripto kullanıcılarının bu yapay zeka devriminin bir parçası olmalarını ve yenilikçi projelere yatırım yapmalarını sağlar.

InQubeta ekosistemi, girişimleri gerçek yatırımcılarla buluşturan ve daha önce hiç görülmemiş projelere erişmesine yardımcı olan adil bir mekanizma üzerine inşa edilmiştir. Yerel kripto para birimi, InQubeta ekosistemindeki ana ödeme şekli olan QUBE tokenidir.

Ekibe göre ERC-20 kripto para birimi, platformun işletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Rolü işlemsel amaçlarla sınırlı değildir ve hatta platformun yönetişimini ve tanıtımını destekler.

Toplam 1,5 milyar kullanılabilirlik ile QUBE token ön satışta satın alınabilir. Ancak, ekibe göre arzın yalnızca %65’i halka açık satış için kullanılacak. Kalan tokenler, diğer kullanımların yanı sıra pazarlama kampanyalarının finansmanı, likiditenin korunması, yasal danışmanlara ödeme yapılması ve hisselerin ödüllendirilmesi arasında dağıtılır.

Ekibe göre altcoin deflasyonist bir modele sahiptir, bu nedenle sahiplerinin getirilerini piyasa volatilitesine veya enflasyonist faktörlere kaybetme konusunda endişelenmeleri gerekmez. Model, token arzını piyasada talep edilenden daha düşük tutmak için çalışır.

Kıt arz, iç enflasyonu kontrol ederken fiyat dalgalanmalarını en aza indirecektir. Arz önceden belirlenmiş bir seviyenin üzerine çıkarsa, fazladan tokenlar yakılır veya imha edilir.

Ekibin açıklamasına göre QUBE tokenı, token sahiplerinin platformun yararına kararlar almak için özel haklara sahip olduğu platformun yönetişiminde merkezi bir rol oynar.

Bir topluluk üyesi bir protokol değişikliği için bir öneri veya teklifle gelirse, bu diğer üyeler arasında tartışılır ve ardından oylamaya sunulur. Token sahipleri özel oy haklarına sahip olduğundan, önerilen değişikliklerin uygulanmaya değer olup olmadığına karar vermek için bu ayrıcalıkları kullanırlar.

İddialara göre InQubeta, 2023’ün yeni altcoinleri arasında yer almasına rağmen şeffaf modeliyle kendine bir niş yaratmıştır.

Açıklamalara göre gereksiz dokümantasyon veya formalite yoktur ve kötü uygulamaları ortadan kaldırmak için güçlü bir güvenlik çerçevesi vardır. Girişimler, ödül bazlı bir teklif sunduktan sonra InQubeta’da fon toplamaya başlayabilir.

Teklif, yatırımcıya bir girişimin projesine yatırım yapma karşılığında ne bekleyebileceklerini bildirir. Bu teklifler tokenize edilir ve NFT’lere dönüştürülür. Yatırımcılar bu teklifleri karşılaştırabilir ve InQubeta’nın çevrimiçi pazarından satın alabilirler.

Bu NFT’lerin parçalara ayrılabilmesi, InQubeta’yı kripto kullanıcıları için bütçe dostu bir platform haline getiriyor olabilir. Dolayısıyla, yatırımcılar projenin tamamına ya da bir kısmına yatırım yapma seçeneğine sahiptir.

Polygon 16,4 Milyon İşlem Gerçekleştiriyor

Polygon, sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan çözümlerle Ethereum tabanlı dApp’leri ölçeklendirmek için merkezi olmayan bir platformdur. Platformun yerel kripto para birimi MATIC’tir ve 2024’te potansiyel olarak büyük getiri sağlaması beklendiği için birçok uzun vadeli sahibi daha fazlasını eklemekle meşguldür.

Polygon kurucu ortağı Sandeep Naliwal, Polygon ağının 16 Kasım 2023’te 16,4 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini açıkladıktan sonra platform kısa süre önce haberlerde yer aldı. Nailwal, yüksek işlem hacmine rağmen ağın performansında herhangi bir aksaklık olmadığını söyledi.

Kaspa: GHOSTDAG Protokolü

Bir iş ispatı protokolü olarak geliştirilen Kaspa, paralel blokları yetim bırakmayan ve daha hızlı işlem yapabilen yeni nesil bir kripto para birimidir.

GhostDAG protokolünü uygulayan kripto para birimi, paralel blokların yalnızca bir arada var olmasına değil, aynı zamanda fikir birliği içinde düzenlenmesine de olanak tanır. Yerel kripto para birimi KAS tokenidir. Platform yüksek bir blok oranı sunar ve işlemlerin onaylanması nominal zaman alır.

Kapsa, art arda gelen boğa rallileri nedeniyle son zamanlarda birçok uzun vadeli sahibi toplayan bir başka kripto para birimidir. Analistler, KAS’ı 2024’te değerlendirilebilecek bir coin olarak nitelendiriyor.

Sonuç

İddialara göre 2023’ün en iyi kriptoları arasında sayılan InQubeta, Polygon ve Kaspa, hem portföyleri çeşitlendirebilen hem de potansiyel olarak uzun vadeli kazançlar sağlayabilen son teknoloji kripto para birimleri olabilir.

İddialara göre büyüme potansiyelleri, fayda merkezli özellikleriyle birleştiğinde, kripto piyasasının sunduğu en iyi fırsatlardan bazıları haline geliyor. Alıcılar maksimum kazanç sağlamak ve uzun vadeli riskleri azaltmak için her zaman çeşitlendirme yapmalıdır.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.