Altcoin

30 Günde Tam Yüzde 364 Yükseldi! İlk 100’e Giren Bitcoin Temelli Öncü Altcoin’de Son Durum!

Özet

  • ORDI, popülerlik kazanarak ilk 100 kripto arasına girdi.
  • Bitcoin tabanlı altcoin'in yükselişi eleştiri aldı
  • ORDI'nin 30 günlük artışı %364 ancak yatırımcılar temkinli yaklaşıyor.
Alican Ülker
Alican Ülker

Ordinals Inscriptions ve BRC-20 token standardı, 2023’te yaşanan popülerlik artışının ardından Bitcoin (BTC) topluluğunu söylem yerindeyse ikiye böldü. Giderek artan benimseme, belki de Bitcoin’de DeFi’nin anlamını yeniden oluşturuyor ve konu hakkında dedikodulara sebep olabilecek yepyeni bir Non-Fungible Token (NFT) ekosistemi yaratıyor.

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ORDI Coin YorumlarıORDI Fiyat Analizi ve Geleceği

ORDI Coin Yorumları

Öncelikli olarak Ordi (ORDI), piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasına giren öncü Bitcoin tabanlı token oldu ve dikkatleri üzerine çekti. Yükselişi tartışmaları ve dedikoduları da beraberinde getirdi. Eleştirmenlere göre tamamen spekülatif bir varlık olduğu düşünülen ORDI’nin için gerçek bir değer hesaplaması konusunda eksikliği bulunuyordu.

Dahası, ORDI ve diğer BRC-20 tokenlerine yönelik artan talep, Bitcoin ücretlerinin son haftalarda hızla yükselmesinin nedeni olarak da suçlandı.

Bu özellik, kripto para borsası Binance gibi kripto para sektörünün önde gelen hizmetlerinin dikkatini çekti. En büyük ticaret platformu, bu ayın başlarında ORDI’yi ticarete açık ilk Bitcoin tabanlı token olarak listeledi.

ORDI Fiyat Analizi ve Geleceği

Bu arada ORDI, yapılan incelemeye göre son  30 günlük süreçte %364’lük yükselişle yazım saati itibariyle 21,39 dolardan işlem görmeye devam ediyordu.

İlginç bir şekilde, Bitcoin tabanlı altcoin’de 24 saatlik hacimde 247,64 milyon dolar gibi etkileyici bir rakama ulaşarak dikkat çekti. Bu da 450 milyon dolarlık tüm piyasa değerinin %52,85’ine denk gelen bir hacmin oluştuğu da dikkatlerden kaçmadı.

Önde gelen Bitcoin tabanlı token, halihazırda rakiplerine kıyasla farklı bir yol izliyor ve arzın tamamının dolaşımda olduğu görülüyor. Buna bağlı olarak aynı maksimum BTC arzına sahip olduğu da anlaşılıyor. Bununla birlikte, son zamanlarda elde edilen kazanımlara rağmen, temel analistler ORDI’nin mutlak spekülatif doğası nedeniyle dikkatli olunmasını önermekte.

Buna bağlı olarak ORDI’nin yakın zamanda, bazen Dogecoin (DOGE) ya da Shiba Inu (SHIB) gibi bir memecoin’ler ile birlikte sınıflandırıldığı görüldü. DOGE, BTC gibi kendi blockchain’inin yerel bir coin’i iken SHIB, Ethereum (ETH) üzerinde çalışan bir ERC-20 token’ı olarak biliniyor. Shiba Inu’ya daha benzer bir yapıya sahip olan ORDI, ordinals inscription tartışmalı teknolojisi aracılığıyla Bitcoin blockchain’inde çalışıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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