Servet Oluşturma Potansiyeli Olduğu İddia Edilen İlk Üç Kripto Para Birimi 

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Solana (SOL) ağı genişliyor. Uniswap (UNI) yeni bir ürün çıkarıyor. İddialara göre VC Spectra (SPCT) %900 artı artışa hazırlanıyor. Ağın genişlemesi SOL kripto fiyatını nasıl etkiledi? Uniswap’in (UNI) yeni ürünü nedir? Ve VC Spectra (SPCT) %900’lük bir artışa nasıl ulaşacak?

VC Spectra (SPCT) %900 Artabilir Mi?

İddialara göre VC Spectra’nın (SPCT) halka açık ön satışı büyük bir başarı elde etti. Ön satışın başarısı, kripto alanının dört bir yanından yatırımcıları VC Spectra’ya (SPCT) çekmiş olabilir.

Ekibin açıklamasına göre VC Spectra (SPCT) tokenı ön satış sırasında %725 değer kazandı ve fiyatı 1. Aşamadaki 0,008$’dan 4. Aşamadaki 0,066$’a yükseldi. Bu, erken yatırımcıların kazandığı anlamına geliyor olabilir.

Ekibe göre hala elde edilecek daha fazla kâr var. İddialara göre VC Spectra (SPCT) tokenı, ön satış sona ermeden önce %900 sınırını (0,080 $) geçecek.

Ancak ekibin açıklamasına göre VC Spectra, SPCT’yi elde tutmanın getireceği kârdan çok daha fazlasını sunuyor. Blok zinciri alanında birinci sınıf yatırım deneyimi sunan merkezi olmayan bir hedge fonu olarak tanımlanıyor. Erken aşamadaki blok zinciri girişimlerine, gelecek vaat eden kripto girişimlerine ve belirli nişlere yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca, yatırımcılar arbitraj ticareti yapabilir ve kripto varlıklarını stake edebilir ve ödünç verebilir.

Fiyat artışlarından elde edilen kârlara ek olarak, iddialara göre SPCT sahipleri özel yeni ICO’lara erişecek, üç aylık temettü kazanacak ve oy haklarına sahip olacak.

Solana (SOL) İşlem Hacminin Artmasıyla Yükselişe Geçti

Solana (SOL) FTX çöküşünün derinliklerinden takdire şayan bir şekilde yükseldi. SOL kripto fiyatı 11 ayda %479 değer kazandı ve hala büyümeye devam ediyor. Bununla birlikte, Solana’nın (SOL) yükselişi fiyatını aştı ve ağ etkinliğini artırdı.

İşlem hacmindeki artış, Solana (SOL) ağındaki en büyük iki merkezi olmayan borsa olan Orca ve Raydium tarafından yönlendirildi. Bu borsaların etkisiyle Solana’nın (SOL) toplam işlem hacmi şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 3 milyar doları aştı.

Solana (SOL) aynı zamanda en son kripto rallisi ile de desteklendi ve fiyat 57,71 $ olan mevcut fiyatına düşmeden önce 67,99 $’a ulaştı.

Solana’nın (SOL) faydası ve FTX destanının sonuca ulaşmasıyla, SOL kripto fiyatı 2021 boğa koşusunda 2024 seviyelerine yükselebilir.

Solana’nın 2024 için fiyat tahmini bu hissiyatı yansıtıyor. Solana’nın (SOL) 416,19 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kötü Bir Yıla Rağmen Uniswap (UNI) İçin Gelecek Parlak

Uniswap (UNI) ideal bir 2023 geçirmedi. Merkezi olmayan borsa tokenı yıla iyi bir notla başladı ancak 2. çeyrekte hız kaybetti. Kısa süreli bir toparlanmanın ardından Uniswap fiyatı tekrar düşüşe geçti. Ancak, 4. çeyrekteki yükseliş Uniswap fiyatının bir miktar toparlanmasına yardımcı oldu ve 2023 açılış fiyatı ile etkin bir şekilde aynı seviyeye, 5,23 dolara getirdi.

Uniswap (UNI) ekibi de yeni gelişmelerle meşgul oldu. DEX, Android kullanıcılarının taleplerine yanıt olarak Android cihazlar için cüzdanını piyasaya sürdü. Kullanıcılar Polygon, BNB Chain, Base ve Arbitrum arasında token takası yapabilecek.

Ayrıca, takas koruması, işlemleri özel bir havuza koyan bir MEV engelleyici şeklinde olacaktır. Cüzdan ayrıca altı dil ve 18 para birimi içerecek.

Bu gibi gelişmeler Uniswap’in (UNI) yeni kullanıcılara ulaşmasına ve ağ aktivitesini artırmasına yardımcı olacak ve sonuç olarak Uniswap fiyatında bir artışa yol açacaktır. Yeni kullanıcılara ulaşmak özellikle 2024 gibi bir boğa piyasası yılında çok önemlidir.

Bunun planlandığı gibi çalışması olasılığına dayanarak, 2024 için Uniswap fiyat tahmini $12.01’dır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.