Starbucks yaptığı atılımlarla diğer şirketlere öncü olmaya devam ediyor. Kriptoda düşen piyasa koşulları içerisinde gelişimine devam ediyor.

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Starbucks, 10 Mart’ta 2.000 NFT’den oluşan ilk sınırlı koleksiyon setini tanıttı. “Starbucks Siren Koleksiyonu’nda” her bir NFT 100 dolar fiyata sahipti. Ancak lansman, kripto piyasasını bir kez daha sarsan makroekonomik bir gerilemenin ardından geldi.

Polygon’da Starbucks Ödülleri Genişletildi

Nifty Gateway’deki Odyssey Market’e göre, koleksiyon 308 satışla 117.546 dolarlık bir ikincil piyasa hacmi yarattı. Koleksiyonun şu anda 1.166 benzersiz sahibi var ve orijinal liste fiyatı 379 dolar taban fiyatına ulaştı. Raporlar koleksiyonun 20 dakika içinde tükendiğini gösteriyor.

8 Aralık’ta Starbucks, Starbucks Odyssey deneyiminin beta sürümünü yayınladı. Program, kullanıcılara koleksiyonluk NFT’ler ve Odyssey Puanları kazanmak için etkileşimli görevlerden oluşan Starbucks Odyssey yolculuklarına katılma şansı verdi.

Starbucks Rewards kimlik bilgileri Odyssey deneyimi için genişletildi. Starbucks, interaktif teklifler aracılığıyla üyelerine yolculuk damgası ödülleri sundu. NFT’ler, web3 üzerinde bir ödül programına izin veren Polygon üzerine inşa edilmiş.

Ancak, bu kez ilk çıkışı bir piyasa yavaşlaması takip etti. Tüm kripto para birimlerinin piyasa değeri 10 Mart’ta 1 trilyon doların altına düştü ve bir önceki güne göre neredeyse %8 değer kaybetti. Piyasa rallisi tersine dönerken Bitcoin, 13 Ocak’ta üzerine çıktığından beri ilk kez kritik 20.000 dolar eşiğinin altına düştü.

Sadakat Programları NFT’leri Ön Plana Çıkarıyor

Son birkaç yılda, sadakat programları piyasadaki çılgınlığın ortasında NFT’lere de yayıldı. Kısa bir süre önce Brezilyalı Nubank da Polygon’daki müşterileri için bir sadakat programı başlattı. Bu arada, Applebee’nin tanınmış menü öğelerinden modellenen birkaç NFT Aralık ayında piyasaya sürüldü. Ayrıca NFT topluluğu ile fiziksel ve dijital deneyimler arasında köprü kurmak için Metaverse Monday’i başlattı. Bunun yanı sıra sizler de aşağıda bulunan videomuzdan NFT’ler hakkında yeni bilgilere ulaşabilirsiniz.

2021’de gıda zinciri devi Taco Bell kendi NFT’leriyle piyasaya adım attı. Raporlar ayrıca e-ticaret devi Amazon’un platformunda NFT satmaya hazırlanıyor olabileceğini öne sürüyor. Big Whale kaynakları, 15 NFT koleksiyonunun 24 Nisan’da Amazon’un pazar yeri ile birlikte piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte, FUD’un ortasında, küresel NFT satışları bir darbe aldı. CryptoSlam’ın verilerine göre, küresel NFT satışları %1,5 düşüşle 27,3 milyon dolara geriledi. Buna rağmen, tekil alıcıların sayısı %9’un üzerinde arttı.