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  •   İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı: “Son Derece Spekülatif Bir Yatırım”

İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı: “Son Derece Spekülatif Bir Yatırım”

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, kripto para birimlerini hedef alan açıklamalarda bulundu.
19:42
14 Nisan 2023
İngiltere Merkez Bankası Kripto Paralara Karşı Uyardı! Temkinli Olun
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

İngiltere Merkez Bankası (BoE: Bank of England) Başkası Andrew Bailey, yakın tarihli bir açıklamasında kripto para birimlerine ilişkin düşüncelerini paylaşarak bu alanda devam eden yasal düzenlemelere değindi. Bailey, stabil kripto para birimlerinin bir gerçek anlamda itibari para birimleri gibi bir işlevi olmadığını ifade ederken kripto para birimlerini ise “son derece spekülatif” bir yatırım aracı olarak nitelendirdi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı

Kripto para birimleri, seneler içerisinde dünya çapında büyük bir popülarite yakalaması ile birlikte dünyanın pek çok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların radarına girdi. Bu süreçte çok sayıda kripto şirketi, çeşitli soruşturmalar ve davalar ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Ripple-SEC davası, adeta bu sürecin sembollerinden oldu. Özellikle 2022’de yaşanan TerraUSD çöküşü, stabil kripto para birimlerinin de büyük bir tartışma konusu olmasına neden oldu. Açılan soruşturmalar ve devam eden yasal süreçler bağlamında yakın zaman da BUSD ihracı da Paxos tarafından durduruldu. Bu süreçte çok sayıda düzenleyici kurumun yetkililerinden de kripto para birimlerine yönelik oldukça sert açıklamalar geldi. Son olarak da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, kripto para birimlerini “spekülatif” bir yatırım aracı olarak nitelendirdi.

“Son Derece Spekülatif Bir Yatırım”

12 Nisan tarihli bir açıklamasında kripto para birimlerini hedef alan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, stabil kripto para birimleri düzenlemelerine de değindi ve konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı. Bailey, stabil kripto para birimlerinin yalnızca geniş bir düzenleyici çerçeve ile parasal bir işlev görebileceğini ancak mevcut düzenlemelerin oldukça yetersiz olduğunu öne sürerek “paranın bir ödeme aracı olarak işlevini yerine getirebilmesi için değer istikrarı gerekir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bailey, kripto para birimlerini “son derece spekülatif” bir yatırım aracı olarak nitelendirdi ve kripto para birimlerinin gerçek bir değerini olmadığına yönelik düşüncelerini paylaşarak yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

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