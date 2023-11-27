İngiliz Bankası Standard Chartered Çin Merkezli CBDC Projesine Dahil Oldu

Kripto para piyasasında yaşanan yasal düzenlemeler ile birlikte önemli ortaklıklar da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Buna göre İngiliz bankası Standard Chartered, Çin hükümetinin ele aldığı dijital yuan merkez bankası dijital para birimi (e-CNY CBDC) projesinde ele alınan test aşmasına katılma kararı aldı. Banka, bu adım ile ülkede bunu gerçekleştiren ilk yabancı bankalardan biri olacak.

e-CNY Projesinde Neler Bekleniyor?

27 Kasım’da Standard Chartered tarafından yapılan duyuruya göre, banka ortağı City Bank Clearing Services Co. aracılığı ile müşterilerinin banka hesapları üzerinden e-CNY satın almalarına ve kullanmalarına izin verecek. Standard Chartered Çin Başkanı Xiaolei Zhang, duyurunun ardından şu ifadelere yer verdi:

“165 yıldır Çin pazarında kök salmış uluslararası bir banka olarak Standard Chartered, dijital para birimi e-CNY projesinin gelişme beklentileri konusunda iyimser.”

Banka bu duyurunun yanı sıra ayrıca şu anda 26 şehir ve eyalette devam etmekte olan Çin’in e-CNY CBDC pilot test programına da katılacağını duyurdu. Standard Chartered, test aşaması dahilinde keşif alanlarının sınır ötesi ticari ödemeler, ticaret finansmanı ve tedarik zinciri finansmanı gibi konuları içerdiğini açıkladı.

CBDC Projelerine Yönelik Adımlar Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl Standard Chartered, bireysel ve kurumsal müşterilere sınır ötesi ödeme mutabakatı hizmetleri sağlamak için Hong Kong’da başlatılan “Çok Taraflı Merkez Bankası Dijital Para Birimi Köprüsü” kapsamında gerçekleştirilen test projesine katıldı.

Mayıs 2023’te Standard Chartered ve PricewaterhouseCoopers China, CBDC projelerinin; bireysel, ticaret ve tedarik zinciri finansmanı alanlarındaki uygulama beklentilerini ele alan “Geleceğin Bankacılık Ekosistemini Oluşturmak için Merkez Bankası Dijital Para Birimi” raporunu ortaklaşa yayınladı ve bu konuda öncü oldu.

25 Kasım’da Çin Merkez Bankası “İşletmeler arası sınır ötesi e-ticaret dijital para birimi uygulama çözümü” başlıklı bir raporu kamuoyuna sundu. Raporda ticari ödeme işlemcilerinin tüketici işlemleri için e-CNY CBDC varlıkları entegre etmeleri çağrısında bulunuldu. 2020’de ilk adım ile birlikte başlangıcından bu yana e-CNY işlemleri 253,6 milyar dolar değerinde 1,8 trilyon Yuan’ı aşarken, cüzdan sayısı 120 milyona yükseldi.